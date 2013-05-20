Больше всего иностранных инвестиций приходят в регионе в Приморье

Как сообщает Приморскстат, за первые три месяца 2013 года объем иностранных вложений в экономику Дальневосточного федерального округа составил пятую часть от средств, поступивших в этом же периоде 2012 года ($896,5 млн против $4666 млн). Так, в большинстве субъектов региона (республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский и Еврейский АО) наблюдалось снижение темпов роста иностранных вливаний по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Приморье же, напротив, демонстрировало рост вложений (на 19%), как, впрочем, и Хабаровский и Камчатский края (12 и 6% соответственно).