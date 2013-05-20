Инсультных больных во Владивостоке теперь лечат по международным стандартам

В городской больнице №1 Владивостоке, в бывшем отделении скорой помощи открылось первичное отделение для диагностики, лечения и реабилитации инсультных больных. Работники отделения пригласили журналистов, чтобы рассказать, как будет происходить процесс поступления и лечения пациентов, а также об основных технологиях, перенятых у зарубежных коллег.
Бывшее отделение реанимации возвращается к своим прежним обязанностям. «В данный момент ничто не может остановить открытие отделения и переход работы на качественно новый уровень. Совсем скоро начнется работа отделения реанимации, которое будет относиться к отделению неврологии и работать с ним в тесном сотрудничестве. Мы и раньше занимались лечением инсультов, но как только откроется отделение, в лечении инсульта, как мы считаем, откроется новая страница. Сегодня мы говорим о наибольшем развитии, скачкообразном росте технологии лечения инсульта», - выступил перед гостями Сергей Лебедев, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1».
По словам Сергея Лебедева, необходимо, чтобы люди поверили в то, что инсульт – заболевание, которое нужно и можно лечить и после которого можно вернуться к обычной жизни.
Приморский край с 2011 года входит в приоритетный национальный проект «Здоровье» по направлению совершенствования медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями. Это направление является первичным также в программе модернизации здравоохранения на 2011-2013 годы. Болезнь страшна своими последствиями: смертностью и инвалидностью. Общий процент заболеваемости на 100 тысяч населения болезнями системы кровообращения 19 тысяч 414 человек, то есть 12,9% в структуре заболеваемости, из которых 6% первичной заболеваемости. Смертность от инсульта очень высокая.
В отделении будет осуществляться самое важное – реабилитация пациентов, чтобы снизить процент инвалидности. В текущем году запланировано снизить с 31% до 29%. Казалось бы, слишком мало, но если учесть, какое количество людей за этим стоит, это станет большим достижением. Первичный центр, открывающийся во Владивостоке, будет работать во взаимодействии с региональным центром. Поддерживает и спонсирует отделение обязательный фонд медицинского страхования, который обещает ввести федеральные порядки в оплату труда медперсонала.
В данном случае говорить об уникальности отделения или уникальности приборов не возможно, по словам Сергея Лебедева, уникален сам подход к ведению лечения пациента. Создается специальная мультидисциплинарная группа из 3-5 специалистов, которые будут следить за пациентом с первых секунд поступления больного в скорую помощь и в отделение.
Больные будут находиться в больнице в остром периоде. Острый период заболевания выражен в среднем в течение 21 дня. Острейший период продолжается от 2 до 5 дней. Среднее нахождение в первичном отделении составляет 7 суток, но все зависит от состояния больного.
Что же конкретно будет включено в систему реабилитации инсульта, рассказал Евгений Шестопалов, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1». «Реабилитация для таких больных – это целая технология. Это реабилитация дыхания, глотания. У большинства этих пациентов нарушается речь. Соответственно, невозможность выполнять эти функции ведет к другим проблемам. Реабилитация направлена и на восстановление физической активности. Это целый комплекс мер. У человека в этот период повышены энергозатраты. Требуется поддержка нутритивного статуса, то есть необходимы определенные технологии в питании пациента. Человек, с которым случилась эта катастрофа, находится в горизонтальном положении. Это положение не естественно для него. Для выхода из этого состояния есть программа вертикализации. Специальная койка-подъемник предназначена для восстановления физической активности и выхода из постоянного горизонтального положения. Из новейших технологий в отделении будет применяться тромболитическая терапия - фармакологические препараты, которые должны растворить тромб в мозговой артерии».
Тромболитический препарат уже закуплен на предстоящий календарный год. Закуплены препараты для контрастного исследования головного мозга на томографе. Планируется завоз рентгеновского комплекса, позволяющего при отсутствии возможности растворить тромб осуществлять малоинвазивное вмешательство на сосуд.
Отделение на данный момент рассчитано на 12 койко-мест, но Сергей Лебедев обещает в будущем увеличение отделений.
Первые 7 дней пациент будет находиться в отделении реанимации интенсивной терапии, потом он будет переводиться в отделение неврологии. Там будет использоваться вторая часть мер по восстановлению пациента. Следующие 17 дней будут проводиться мощные физиотерапевтические процедуры. Это уже работа неврологов вместе с реабилитологами. Там с пациентом и родственниками пациента будут работать медицинские психологи, с пациентом будет работать логопед, физиотерапевтическая служба, служба лечебной физкультуры.
Возможность полнейшего восстановления после инсульта есть, обнадеживают врачи. Елена Швецова зам. гл. врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» «Когда мы говорим о тех 2-5% пациентов, которые попадают в терапевтическое окно, когда проводится тромболизис, если в результате этого лечения полностью регрессирует неврологическая симптоматика и мы не видим подтверждения очага поражения в головного мозга на томографическом исследовании, становится понятно, что это действительно эффективно. Но опять же нужно помнить, что из тех пяти человек, которые могут быть подвергнуты тромболитической терапии, не все пять могут получить полный регресс симптоматики и, соответственно, стопроцентное выздоровление. Но в любом случае, это шанс на то, чтобы улучшить качество жизни, чтобы пациент мог себя обслуживать в дальнейшем. Наверное, и не через 21 день, но он сможет вернуться и к трудовой деятельности».
Важнейшим вопросом остается проблема нехватки персонала. «На сегодняшний день министерство здравоохранения со своей стороны утвердило рекомендованные штаты. Конечно, полной укомплектованности в медицине никогда не бывает. Мы даже идем на то, чтобы это был коэффициент совмещения. То есть часть ставок остаются свободными, это дает возможность людям заработать. Но именно в данном вопросе, почему такие штаты большие и почему мы работаем с фондом обязательного медицинского страхования, мы уверены, что мы получим от них средства и за счет этого, естественно, сможем привлечь персонал. Я говорю не о далеком будущем, я говорю о сегодняшнем дне. Несмотря на глобальный дефицит кадров, все-таки технология интересна, условия работы хорошие. Нашлись энтузиасты, которые верят в осуществление реабилитации больных. Укомплектованность такова, что не придется просить родственников ухаживать самим за больным. Это та часть обязательств, которые мы берем на себя. Общая штатная численность двух отделений насчитывает около 160 человек, в отделении реанимации около 110».
27 мая официально состоится открытие первичного отделения для диагностики, лечения и реабилитации инсультных больных, график работы уже составлен и отделение начнет свою работу.
Надежда САВИНЫХ. ZRPRESS.RU, Владивосток.