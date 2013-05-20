Инсультных больных во Владивостоке теперь лечат по международным стандартам

Важнейшим вопросом остается проблема нехватки персонала. «На сегодняшний день министерство здравоохранения со своей стороны утвердило рекомендованные штаты. Конечно, полной укомплектованности в медицине никогда не бывает. Мы даже идем на то, чтобы это был коэффициент совмещения. То есть часть ставок остаются свободными, это дает возможность людям заработать. Но именно в данном вопросе, почему такие штаты большие и почему мы работаем с фондом обязательного медицинского страхования, мы уверены, что мы получим от них средства и за счет этого, естественно, сможем привлечь персонал. Я говорю не о далеком будущем, я говорю о сегодняшнем дне. Несмотря на глобальный дефицит кадров, все-таки технология интересна, условия работы хорошие. Нашлись энтузиасты, которые верят в осуществление реабилитации больных. Укомплектованность такова, что не придется просить родственников ухаживать самим за больным. Это та часть обязательств, которые мы берем на себя. Общая штатная численность двух отделений насчитывает около 160 человек, в отделении реанимации около 110».