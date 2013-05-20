Инвестиции идут в обрабатывающие производства

По данным Приморскстата, только за первые три месяца 2013 года на развитие экономики и социальной сферы края за счет всех источников финансирования использовано 12,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Впрочем, это вдвое меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В частности, инвестиции в здания и сооружения составили 41%, в машины, оборудование и прочий производственный инвентарь – 34%, в жилье – 13%. При этом инвестиции крупных и средних организаций составили 10852,3 млн. рублей (84%), что вдвое меньше, чем в январе-марте 2012 года. Наибольший удельный вес в общем объеме составляют вложения в обрабатывающие производства (30%), транспорт (25%), операции с недвижимостью (7), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (6), здравоохранение и связь (по 6%).