Медицинский центр ДВФУ на о. Русском готовится к открытию

В настоящее время в медцентре также завершается установка дефибрилляторов компании Импланта-ДВ: всего приобретено три кардиохирургических и три терапевтических дефибриллятора. В ближайшее время начнется монтаж оборудования немецкой фирмы Dräger — ведущего производителя наркозного и дыхательного оборудования в мире. Как рассказал сотрудник официального представительства Dräger в Москве Дмитрий Лавренов, медцентр ДВФУ закупил 10 аппаратов для ингаляционного наркоза и 10 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Помимо этого Dräger оснастит палаты клиники ДВФУ сотней «следящих мониторов», которые устанавливаются возле каждой больничной койки и помогают врачам следить за жизненными показателями пациентов.