Новые автобусные маршруты будут запущены с острова Русского до Владивостока

Как сообщили в управлении транспорта, автобусы будут курсировать в тестовом режиме по двум направлениям: от Подножья и от Поспелова с заездом на Канал до центра. Интервал движения между автобусами будет устанавливаться в процессе обкатки маршрутов по результатам исследований пассажиропотока.