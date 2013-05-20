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Новые автобусные маршруты будут запущены с острова Русского до Владивостока

20 мая 2013, 13:07
Жители острова Русского первыми опробуют новые "Фольксвагены".

Жители острова Русского первыми опробуют новые Фольксвагены. Завтра, 20 мая, с острова Русского в центр города будут запущены автобусные маршруты, на которые выйдут новые муниципальные автобусы немецкой марки "Фольксваген", недавно поступившие во Владивосток.

Как сообщили в управлении транспорта, автобусы будут курсировать в тестовом режиме по двум направлениям: от Подножья и от Поспелова с заездом на Канал до центра. Интервал движения между автобусами будет устанавливаться в процессе обкатки маршрутов по результатам исследований пассажиропотока.

В этом году муниципальный автобусный парк пополнит 100 автобусов средней вместимости модели "Фольксваген Крафтер". Эти автобусы закуплены администрацией города для формирования более гибкой маршрутной сети, по личному распоряжению главы города Игоря Пушкарева машины пойдут по проблемным маршрутам, на которые больше всего жалуются горожане, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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