Поликлиника нового поколения будет открыта во Владивостоке

Во Владивостоке вскоре станет больше еще на одно лечебное учреждение. Поликлиника, созданная по последним стандартам и предназначенная для обслуживания взрослого населения, начнет работу в жилом микрорайоне «Снеговая падь». Сейчас здесь идут последние приготовления к открытию.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, учреждение обещает стать поистине уникальным, ведь речь идет не просто о строительстве современной поликлиники, а о принципиально новом подходе к организации качественной и доступной медицинской помощи. «Структура учреждения была разработана на основе тщательного изучения потребностей горожан в тех или иных специалистах и услугах, - отметил директор департамента Олег Бубнов. – Благодаря этому, в «Снеговой пади» будет открыта многопрофильная поликлиника, обеспеченная высокопрофессиональными сотрудниками и первоклассным оборудованием и готовая оказать помощь более чем по 20 различным направлениям, включая оториноларингологию, офтальмологию, эндоскопию, гинекологию, хирургию и стоматологию. В состав учреждения, в частности, войдут два терапевтических отделения, дневной стационар, отделения восстановительного лечения, лабораторной и функциональной диагностики, медицинской профилактики и даже служба неотложной помощи, которая будет охватывать именно этот жилмассив. Утвержденная проектная мощность – 600 посещений в смену, с прикрепленным взрослым населением в 40 сорок тысяч человек и более чем 80 врачами, ведущими прием пациентов».
Подобная многофункциональность очень важна, особенно если учесть тот факт, что до сих пор жители микрорайона были вынуждены пользоваться услугами поликлиник, удаленных от границ «Снеговой пади» на 3-6 километров. Теперь же учреждение, способное предложить все виды актуальной медицинской помощи, будет находиться в пределах шаговой доступности. Причем записаться на прием к его специалистам можно будет и через интернет, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Удобство пациентов стало основополагающим фактором и на этапе проектирования клиники. Четырехэтажная постройка общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров – с просторными коридорами и вместительными палатами и кабинетами – снаружи сопровождается удобной парковкой. Внутри здание оснащено современными средствами мониторинга влажности, температуры и газового состава, системой видеонаблюдения с постом охраны и двумя лифтами. При этом в учреждении в обязательном порядке предусмотрено комфортное пребывание лиц с ограниченными возможностями.
Первых пациентов поликлиника микрорайона «Снеговая падь» будет готова принять в ближайшее время. До ее открытия остаются считанные дни.
Стоит подчеркнуть, что это будет второе медучреждение, действующее на территории жилого массива. Ранее здесь была открыта поликлиника, предназначенная для обслуживания детей. С появлением же «взрослого» подразделения потребность микрорайона в получении качественной и доступной медицинской помощи будет удовлетворена полностью.
ZRPRESS.ru, Владивосток.