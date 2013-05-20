Поликлиника нового поколения будет открыта во Владивостоке

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, учреждение обещает стать поистине уникальным, ведь речь идет не просто о строительстве современной поликлиники, а о принципиально новом подходе к организации качественной и доступной медицинской помощи. «Структура учреждения была разработана на основе тщательного изучения потребностей горожан в тех или иных специалистах и услугах, - отметил директор департамента Олег Бубнов. – Благодаря этому, в «Снеговой пади» будет открыта многопрофильная поликлиника, обеспеченная высокопрофессиональными сотрудниками и первоклассным оборудованием и готовая оказать помощь более чем по 20 различным направлениям, включая оториноларингологию, офтальмологию, эндоскопию, гинекологию, хирургию и стоматологию. В состав учреждения, в частности, войдут два терапевтических отделения, дневной стационар, отделения восстановительного лечения, лабораторной и функциональной диагностики, медицинской профилактики и даже служба неотложной помощи, которая будет охватывать именно этот жилмассив. Утвержденная проектная мощность – 600 посещений в смену, с прикрепленным взрослым населением в 40 сорок тысяч человек и более чем 80 врачами, ведущими прием пациентов».