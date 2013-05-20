Приморцы стали активнее уезжать из Приморья за рубеж

Приостановить отток населения из Приморья и Дальнего Востока в целом – важнейшая задача, которая стоит сегодня перед регионом. О демографической обстановке в крае – языком официальной статистики.
Как сообщает Приморскстат, на 1 января 2013 года в крае постоянно проживало 1947,3 тысяч человек (из них 456,6 тысяч в сельской местности), то за три первых месяца численность населения уменьшилась на 0,1% и составляет 1944,5 тысяч человек. Это происходило как за счет естественной убыли – 38%, так и по причине миграционного оттока – 62%.
Кроме того, в I квартале в Приморье появился на свет 5891 ребенок (на 0.2% меньше, чем за тот же период 2012 года). А число умерших составило 6925 человек, превысив число родившихся на 17,6%. Наибольшее превышение отмечено в Партизанском городском округе (в 1,7раза) и в Хорольском районе (в 1,8 раз). При этом мужская смертность на 15,1% превысила женскую и составила 3705 человек.
Что касается семейного положения приморцев, то с начала года в крае зарегистрировано 2989 браков (на 0,6% больше чем в I квартале 2012 года) и 2457 разводов (на 11,5% больше). Тем самым на 1000 заключенных браков пришлось 822 развода (в I квартале 2012 года – 741).
4022 человека прибыли в Приморский край в январе-марте из других регионов России (на 4,7% больше, чем в январе-марте прошлого года), 2035 человек - из других государств (на 1,9% меньше, чем в 2012 году). А вот выехало в другие районы страны 5603 человека (на 6,2% больше чем за тот же период предыдущего года), в другие страны – 2141 человек (на 45% больше).
ZRPRESS.ru, Владивосток.