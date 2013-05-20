Приморцы стали активнее уезжать из Приморья за рубеж

4022 человека прибыли в Приморский край в январе-марте из других регионов России (на 4,7% больше, чем в январе-марте прошлого года), 2035 человек - из других государств (на 1,9% меньше, чем в 2012 году). А вот выехало в другие районы страны 5603 человека (на 6,2% больше чем за тот же период предыдущего года), в другие страны – 2141 человек (на 45% больше).