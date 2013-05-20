Студентов ДВФУ ждет серия необычных семинаров

Заключительный доклад семинара под названием «Как легко пройти собеседование» представила директор департамента корпоративных коммуникаций рекламного агентства «ДВ Регион» Ольга ГЕРАСИМОВА. Слушатели узнали, какими бывают резюме и какими они не должны быть, а также задались вопросом – кем они хотят стать через 5 лет. В процессе освещения темы своего доклада, Ольга активно работала с аудиторией, задавала наводящие вопросы, получала на них ответы и указывала на распространённые ошибки, как в резюме, так и непосредственно на собеседовании. «Здесь собралась удивительно благодарная аудитория слушателей, умеющая слушать и при необходимости коммуницировать с докладчиком», - подчеркнула она.