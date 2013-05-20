В Ночь музеев во Владивостоке можно было увидеть кошмары

В этом году принять участие в акции не смог музей им. В.К. Арсеньева. Сейчас в помещениях музея ведется ремонт, который будет закончен в течение месяца. Сейчас ремонт уже на завершающей стадии и ведется подготовка новых экспозиций. В этой связи было принято решение не отменять любимое горожанами мероприятие, а просто передвинуть его на последнюю субботу июня. Подробности о проведении проекта Ночь музеев-2013 во Владивостоке, а также его программу организаторы обещают опубликовать дополнительно. Таким образом, жителям Владивостока представилась уникальная возможность поучаствовать два раза в год в событии, которое во всем мире отмечается один раз в году.