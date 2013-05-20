В Ночь музеев во Владивостоке можно было увидеть кошмары

Столица Приморья в очередной раз приняла участие в международной акции.
Владивосток в очередной раз принял участие в международной акции «Ночь музеев», которая приурочена к Международному дню музеев и проходит 18 мая. В ночь с субботы на воскресенье каждый мог найти себе развлечение по душе на любой из площадок, организованных для экскурсий и мастер-классов для горожан. А для тех, кто пропустил стол яркое событие, будет возможность наверстать упущенное уже через месяц.
В этом году принять участие в акции не смог музей им. В.К. Арсеньева. Сейчас в помещениях музея ведется ремонт, который будет закончен в течение месяца. Сейчас ремонт уже на завершающей стадии и ведется подготовка новых экспозиций. В этой связи было принято решение не отменять любимое горожанами мероприятие, а просто передвинуть его на последнюю субботу июня. Подробности о проведении проекта Ночь музеев-2013 во Владивостоке, а также его программу организаторы обещают опубликовать дополнительно. Таким образом, жителям Владивостока представилась уникальная возможность поучаствовать два раза в год в событии, которое во всем мире отмечается один раз в году.
На прошедших выходных свои двери для ночных посетителей распахнула Приморская государственная картинная галерея, Владивостокский океанариум, Музей автомотостарины, Музей боевой славы Краснознаменного Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и впервые в рамках акции открылся Дом культуры железнодорожников.
В ДКЖД каждый зал представлял собой словно отдельное мероприятие. Были и танцы с саблями, и выступление гусляра, выставка работ художников и мастеров прикладного творчества. Для любителей «погорячее» было представлено выступление коллективов в формате «Фаер Шоу». На улице гости могли наблюдать за танцами народов мира, а вернувшись в помещение отправиться обучаться бальным танцам, окунавшись в атмосферу императорской России. Также был организован просмотр старинного кино, с участием таких знаменитостей как Чарли ЧАПЛИН.
«Конечно, очень впечатлило фаер шоу. Ощущение опасности не покидало ни на минуту. Также запомнилось выступление гусляра. Сегодня часто такого не услышишь и не увидишь. Действительно редкое и этим значимое событие. Планирую еще посетить Музей автомотостарины, но отсюда пока уходить не спешу»- говорит участник «Ночи музеев» Вячеслав.
«Мы только что были в Океанариуме. Там интересные выставки, но здесь столько людей, музыка, танцы. Посмотрим, что внутри, может, больше никуда и не пойдем. Слышали, что тут устраивают что-то наподобие бала и учат танцевать в парах. Думаю это интересно. Да и вообще мероприятия такого формата всегда запоминаются чем-то необычным», - говорит посетительница ДКЖД Алина.
В Приморской государственной картинной галерее в эту ночь прошла экскурсия "Музей сновидений". Каждый зал галереи представлял отдельное царство снов, в котором поучаствовать приглашались все желающие.
Были и «Зал ретроснов», «Зал детских снов», «Зал Дремы», «Зал вещих снов», «Зал кошмарных сновидений» и был даже «зал исполнения желаний». А для желающих подкрепиться было представлено настоящее мексиканское буррито от кафе «Burritos», и предлагались пончики от кафе-пекарни «Backerei».
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
ZRPRESS.ru, Владивосток.