Владивостокцам показали "чуркинский стиль" от Armani

В среду днем прошла первая в регионе промышленная выставка производителей одежды Pacific Expo. Ее участниками стали дизайнеры, создающие лимитированные коллекции, средние и крупные производственные объединения, выпускающие одежду серийно, авторы и ателье, специализирующиеся на индивидуальном пошиве одежды и текстиля. Выставка дала возможность продвинуть свой бренд на территории Дальнего востока России, найти потенциальных оптовых покупателей и привлечь к сотрудничеству дизайнеров-стилистов. На выставке проходили и заключение оптовых договоров, и розничная продажа для обычных покупателей. Одним из участников выставки стало уссурийская Трикотажная фабрика «Джейн», использующая в пошиве одежды ткани корейского производства. Вечером того же дня состоялось вручение наград компаниям сегмента Lux и премии Luxury Lifestyle Award-2013 в 11 номинациях, куда вошли и индустрия косметических средств, и конкурс на самое культурное событие года, и «творцы нового облика Владивостока» - художники города, и меценатство и благотворительность. Завершился вечер гранд-дефиле модных бутиков Владивостока. Показ коллекций вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Мужские образы от Armani зрители сразу же окрестили «чуркинским стилем». Не обошлось и без казусов. Обещанный перфоманс от модных бутиков также вызвал смех. Молодые девушки, выходившие на сцену в бумажных платьях, демонстрируя сумки и обувь разбрасывали с подиума бумажные «снежки», чем вызвали недовольство сидящих в первых рядах гостей.