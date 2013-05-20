Владрыбпорт наращивает перевалку

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владрыбпорт") в январе-апреле 2013 года перевалило 963,6 тыс. тонн грузов, что превышает показатель 2012 года на 3,1%.
В том числе за 4 месяца 2013 года перевалено 435,5 тыс. тонн навалочных грузов (рост на 47,8% к январю-апрелю 2012 года) и 45,5 тыс. тонн рыбопродукции (рост на 6,8%).
Контейнерооборот порта за январь-апрель 2013 года вырос на 4,9%, до 44,933 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
За четыре месяца 2013 года стивидор обработал 236 судов и 10,580 тыс. вагонов.
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - стивидорная компания на территории порта Владивосток. ЗАО "Геотэкс" (Москва, 99% принадлежит дочери председателя совета директоров "Владрыбпорта" Александра КАТУНИНА Марии КАТУНИНОЙ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций АО "Владрыбпорт", Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит члену совета директоров Денису САРАНЕ) - 26% (27,23% обыкновенных) акций.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.