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Владрыбпорт наращивает перевалку

20 мая 2013, 18:13
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владрыбпорт") в январе-апреле 2013 года перевалило 963,6 тыс. тонн грузов, что превышает показатель 2012 года на 3,1%.
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ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владрыбпорт") в январе-апреле 2013 года перевалило 963,6 тыс. тонн грузов, что превышает показатель 2012 года на 3,1%.

В том числе за 4 месяца 2013 года перевалено 435,5 тыс. тонн навалочных грузов (рост на 47,8% к январю-апрелю 2012 года) и 45,5 тыс. тонн рыбопродукции (рост на 6,8%).

Контейнерооборот порта за январь-апрель 2013 года вырос на 4,9%, до 44,933 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

За четыре месяца 2013 года стивидор обработал 236 судов и 10,580 тыс. вагонов.

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" - стивидорная компания на территории порта Владивосток. ЗАО "Геотэкс" (Москва, 99% принадлежит дочери председателя совета директоров "Владрыбпорта" Александра КАТУНИНА Марии КАТУНИНОЙ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций АО "Владрыбпорт", Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит члену совета директоров Денису САРАНЕ) - 26% (27,23% обыкновенных) акций.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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