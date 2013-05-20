Во Владивостоке полным ходом идет восстановление трамвайных путей

Во Владивостоке полным ходом идет восстановление трамвайного маршрута №6 «Сахалинская – Минный городок». Как сообщила директор ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова, по ул. Борисенко уже проложено 1900 метров трамвайных рельсов по одиночному пути. Сегодня, 20 мая, глава города Игорь Пушкарев лично проверил, как рабочие справляются с поставленной задачей, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. «Работы по восстановления трамвайных путей не останавливаются ни на день и идут даже с некоторым опережением графика, - отметил Игорь Пушкарев. – Мы четко настроены запустить движение по шестому маршруту в максимально возможные короткие сроки, потому что именно здесь трамвай находится на своем месте и нужен жителям». Полное восстановление трамвайного маршрута №6 планируется завершить к сентябрю этого года. ZRPRESS.ru, Владивосток.