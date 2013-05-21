Энергетики бьют тревогу: энергообъекты на о. Русском могут быть законсервированы

В отношении же тарифной кампании на 2014 год скажу, что в случае загрузки оборудования в режиме комбинированной выработки расчетный тариф по электрической энергии для мини-ТЭЦ «Северная» и «Центральная» превысит 5 рублей за 1 кВт/ч, тепловой энергии - порядка 3 тыс. 740 рублей за 1 Гкал (без учета убытков 2013 года). При снижении доли выработки электрической энергии и загрузки станций в режиме котельных объем отпуска электроэнергии от «Центральной» снизится до 25,1 млн. Как следствие, энерготариф составит 9,4 рубля за кВт/ч, а по теплу – 3 тыс. 974 рубля за Гкал. Ведь при производстве двух видов продукции деление в энергетике достаточно условное. Отпускается электроэнергия с теплом или только тепло - неважно. Топливо все равно сжигается, только в разных режимах. И амортизация, как величина постоянная, тоже дает о себе знать. Вот тарифы и получаются выше, чем по региону, но при этом они экономически обоснованные.