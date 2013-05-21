Глава РАО ЭС Востока: У ДРСК не только большие проблемы с экономикой, но и с перспективой развития

Энергетика региона столкнулась с системной проблемой, которая не была решена в период реформирования
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» не располагает информацией о том, когда именно ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока») войдет в состав ОАО «Российские сети», сообщил гендиректор холдинга Сергей ТОЛСТОГУЗОВ журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с продажей распредкомпании.
Первоначально прекращение участия ОАО «Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) в ДРСК планировалось через отчуждение акций в пользу ОАО «ФСК ЕЭС». Решение было принято в рамках выполнения Распоряжения Правительства РФ N 1174 от 7 июля 2011 года, согласно которому Минэнерго России и Росимуществу было поручено обеспечить интеграцию на базе «ФСК ЕЭС» сетевых активов «РАО ЭС Востока».
«Мы («РАО ЭС Востока») должны были вместе с Минэнерго и Росимуществом подготовить план мероприятий, таким образом консолидировать на базе мощного комплекса сетевые активы «РАО ЭС Востока». Но речь шла только о ДРСК.
Действительно, определенная работа в этом направлении была выполнена. Более того, были проведены все корпоративные процедуры: оценка, решения советов директоров всех уровней. Даже было проведено решение на совете директоров, что акционеры ДЭКа отказываются от получения дивидендов в рамках этой продажи и направляют деньги на реализацию проекта по строительству генерации в Уссурийске. Для решения этого вопроса со стороны ФСК необходима была директива правительства. К сожалению, на сегодняшний день решение со стороны ФСК не состоялось. ОАО «ДРСК» вошло в перечень компаний, которые войдут в состав ОАО «Российские сети». Как и когда это произойдет, сейчас неизвестно. Пока мы живем в логике, что ДРСК - это наша компания», - пояснил Сергей Толстогузов.
Ранее министр энергетики РФ Александр НОВАК сообщал, что ДРСК может стать структурным подразделением компании «Российские сети», механизм передачи актива и его оплаты - деньгами или акциями ОАО «Интер РАО ЕЭС» - пока не определен.
Досье «ЗР» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 100% принадлежит ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которое, в свою очередь, на 52,07% принадлежит «РусГидро» (РТС: HYDR) (1,04% - прямой контроль, 51,03% - косвенный контроль через ОАО «РАО ЭС Востока»). ДРСК обслуживает около 55 тыс. километров линий электропередачи, а также около 700 подстанций на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии.
Сергей Толстогузов также отметил, что ДРСК столкнулась с проблемой ухода потребителей от «последней мили».
«На сегодняшний день в сетевом комплексе назрела достаточно серьезная проблема, это проблема так называемой «последней мили». Проблема начала образовываться в 2011 году, и в условиях выпадающих доходов компания жила практически весь 2011-й, 2012-й и продолжает жить в 2013 году. С конца 2011-ого целый ряд сбытовых компаний предпринял уход от «последней мили» через судебные решения, подвергая сомнению правильность логики, выработанной в этом направлении», - сказал глава «РАО ЭС Востока».
По его словам, за 2012 год выпадение доходов ДРСК за счет ухода потребителей от «последней мили» составило 3,7 млрд рублей, тогда как вся выручка ДРСК в прошлом году составила 18,862 млрд рублей.
«Такой показатель не просто критичен - он катастрофичен. Из-за него компания имеет отношение долг/EBITDA - а это основной показатель инвестиционной привлекательности - на уровне 7. При этом в 2010 году такой показатель составлял 1,5. Из-за этого в первую очередь сокращается в разы ремонтная программа. Это серьезнейшие потери, по сути, полное сокращение инвестиционной программы. Сегодня мы должны констатировать, что инвестпрограмма по ДРСК сформирована только на основании платы за техприсоединение. А это значит, что у ДРСК не только большие проблемы с экономикой, но и с перспективой развития», - отметил Сергей Толстогузов.
По его словам, «РАО ЭС Востока» ожидает весьма серьезных сокращений производственных и инвестиционных программ ДРСК - это предусмотрено в бизнес-плане, - вплоть до отправки персонала в административные отпуска.
«Это те временные трудности, которые переживает компания в рамках проблемы. Напомню, что это проблема не только ДРСК, но и холдинга МРСК - системная проблема, которая не была решена в период реформирования. И, увы, ее решение на сегодняшний день затянулось. Пока мы не решим эту проблему, нас ждут серьезные риски», - сказал Толстогузов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.