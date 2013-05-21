Глава РАО ЭС Востока: У ДРСК не только большие проблемы с экономикой, но и с перспективой развития

Действительно, определенная работа в этом направлении была выполнена. Более того, были проведены все корпоративные процедуры: оценка, решения советов директоров всех уровней. Даже было проведено решение на совете директоров, что акционеры ДЭКа отказываются от получения дивидендов в рамках этой продажи и направляют деньги на реализацию проекта по строительству генерации в Уссурийске. Для решения этого вопроса со стороны ФСК необходима была директива правительства. К сожалению, на сегодняшний день решение со стороны ФСК не состоялось. ОАО «ДРСК» вошло в перечень компаний, которые войдут в состав ОАО «Российские сети». Как и когда это произойдет, сейчас неизвестно. Пока мы живем в логике, что ДРСК - это наша компания», - пояснил Сергей Толстогузов.