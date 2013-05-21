Кайф, драйв и карьера от Ирины Хакамады

- Если бы это было невозможно, я бы не читала этот мастер-класс. Ну а для того, чтобы это получилось, нужно работать со своим сознанием и учиться общаться. Коммуникации - это вообще 85% успеха любого человека. Многие женщины считают, что для успешной карьеры нужно жертвовать семьей или ради семьи нужно оставить карьеру. На самом деле важнее всего самореализация. Карьера - вещь прагматическая, самореализация - это более рискованная и творческая задача. Самореализация для меня приоритет. Это мой опыт, а все мастер-классы, которые я провожу, основаны на моем личном опыте. На мастер-классе «Кайф, драйв и карьера» я иногда задаю аудитории вопрос: у вас свидание с человеком, и, если вы не придете, не увидите его долгое время. Но в это же время у вас выступление на конференции. Что выберете? Большинство почему-то выбирает конференцию. Я им говорю: вы не правы… То же самое я говорю тем, кто выбирает второй вариант ответа. Почему? Да потому что правильный ответ - надо взять себя в руки и сделать так, чтобы получилось и то и другое. Не надо ради личного или ради карьеры жертвовать своим сердцем или умом. Надо любить свою жизнь и уметь выстраивать свое время так, чтобы успевать все. - Какие качества должна культивировать в себе современная женщина, чтобы добиться успеха?