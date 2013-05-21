"Одноклассники" для бизнеса представлены в Приморье

«Во многом проект «Деловая среда» - социальный. На данном этапе мы хотим приучить микро- и малый бизнес к тому, что его представители могут обращаться к нам, к тому, что есть множество различных услуг и возможностей для развития. Мы должны сделать этот шаг, иначе наш малый бизнес так и будет сидеть «в тени», без развития и даже без знаний о том, как можно развиваться. В момент поступления молодых людей в вуз 15% из них хотят стать предпринимателями. Когда они заканчивают университет, остается только 5% желающих открыть свой бизнес. А еще через 5 лет по окончании вуза доля желающих стать бизнесменами составляет 0,001%. Это идет от незнания инструментов, недоверия ко всему. Эту картину мы хотим изменить при помощи «Деловой среды», - рассказал Станислав КИРПИЧЕВ, директор по развитию ЗАО «Деловая среда».