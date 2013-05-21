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Организации Приморского края приглашаются к участию в конкурсе

21 мая 2013, 12:04
В 2013 году будет проводиться очередной конкурс на соискание премий Правительства РФ в области качества, которые присуждаются ежегодно организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг.

В 2013 году будет проводиться очередной конкурс на соискание премий Правительства РФ в области качества, которые присуждаются ежегодно организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Каждая организация, представившая на конкурс свои материалы, получает их объективную оценку группой экспертов по оценке участников конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества.Эта оценка представляется в виде экспертного заключения, содержащего отмеченные экспертами сильные стороны деятельности организации, области, где можно ввести улучшения, а также балльную оценку, которая позволит конкурсанту сопоставить свой уровень с уровнем победителей.

Премии Правительства Российской Федерации в области качества присуждаются постановлением Правительства. Церемония награждения лауреатов премии проходит в торжественной обстановке в Доме Правительства Российской Федерации. Награды руководителям организаций-лауреатов вручают Председатель Правительства Российской Федерации или его заместитель.

Премии в области качества обеспечивают их лауреатам имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к росту прибыли и, соответственно, открывают новые деловые возможности. Лауреаты получают право использования эмблемы премии в своих рекламных материалах.

Кроме лауреатов по итогам конкурса определяются также организации, которые за успехи в области качества награждаются дипломами Совета. Но даже не участвуя в конкурсе, любая организация - на каком бы уровне развития она не находилась - может применять критерии премии для самооценки. Это позволит ей получить всестороннюю картину своей деятельности, оценить, насколько деятельностью предприятия удовлетворены потребители, персонал, поставщики, общество, и на этой основе определить приоритетные направления совершенствования.

Подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте Совета по присуждении премий (http://www.vniis.ru/qualityaward ) .

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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