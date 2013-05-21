Правительство РФ обзавелось новым сайтом

В ночь на 21 мая начал свою работу новый официальный сайт правительства РФ. Новый сайт будет доступен по адресам правительство.рф/government.ru Обновление сайта приурочено к годовщине формирования действующего кабинета министров.
В правительстве отмечают, что сознательно сделали сайт простым и строгим по дизайну: это исключает "информационный шум" на страницах. Ссылки раскрываются без перехода на отдельные новые страницы - непосредственно поверх главной страницы сайта или страницы соответствующего раздела.
Графика ресурса адаптирована под дисплеи высокой четкости. Дизайн сайта рассчитан и на устройства с сенсорным экраном, реагирующим на прикосновение.
Что касается содержания сайта, то оно значительно расширено и обновлено. В частности, блог "Работа правительства" представляет собой 52 тематических раздела, которые отражают в совокупности все функции федерального правительства. Перечень этих функций основан на распределении обязанностей между вице-премьерами. При этом для удобства навигации длинные формулировки из распределения обязанностей сведены к коротким "тэгам".
Также "тэгами" маркируется большинство материалов таких рубрик как "Документы", "Поручения", "Законопроектная деятельность".
Теперь с главной страницы сайта в один "клик" доступны базовые документы стратегического планирования, другие важнейшие материалы правительства. В разделе "Структура правительства" появился "кликабельный" список федеральных министерств, ведомств, агентств, служб, надзоров (каждое из них имеет на сайте свою новостную ленту). В этом же разделе сведения обо всех органах при правительстве, включая комиссии и советы, с выходом на их новостные ленты.
В разделе "Документы" будут публиковаться не только полные тексты постановлений и распоряжений, но и пояснительные справки к ним, содержащие общую характеристику акта, описание проблемы, на решение которой направлен документ, обоснование решений, ожидаемые результаты, оценка эффективности их реализации.
Новый раздел сайта - "Поручения", здесь публикуются тексты поручений и указаний премьера, данные по итогам совещаний, заседаний, встреч и других мероприятий с участием главы правительства. Здесь же будут публиковаться поручения и указания председателя правительства и вице-премьеров, которые даются в целях обеспечения исполнения поручений президента страны. В раздел включена информация об исполнении этих поручений, соответствующая статистика.
К рубрике "В министерствах и ведомствах" также добавляются разделы о работе вице-премьеров и персональные ленты каждого члена правительства. Здесь можно будет найти и ссылки на авторизованные страницы членов кабинета министров в социальных сетях
В основном меню сайта добавлена ссылка на Портал государственных услуг. В нижней части страниц есть также ссылка "Открытые данные", ведущая на список уже предоставляемых федеральными органами социально значимых данных.
Поиск теперь можно вести как по сайту в целом, так и в любом из разделов в отдельности, а также в нескольких разделах одновременно. Добавлены опции поиска в архивах предыдущих версий сайта.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.