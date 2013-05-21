Правительство РФ обзавелось новым сайтом

Теперь с главной страницы сайта в один "клик" доступны базовые документы стратегического планирования, другие важнейшие материалы правительства. В разделе "Структура правительства" появился "кликабельный" список федеральных министерств, ведомств, агентств, служб, надзоров (каждое из них имеет на сайте свою новостную ленту). В этом же разделе сведения обо всех органах при правительстве, включая комиссии и советы, с выходом на их новостные ленты.