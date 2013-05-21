"Приморскуголь" сокращает добычу

Отметим, что в 2013 году «Приморскуголь» планирует проведение работ по прирезке запасов на отрабатываемом Липовецком каменноугольном месторождении. В частности, подготовлены документы и подана заявка в Приморнедра на участие в 2013 году в аукционе по получению лицензии на право проведения геологической разведки и эксплуатации запасов угля на поле геологического участка «Южный», как возмещение выбытия из отработки ныне разрабатываемого геологического участка «Восточный-2».