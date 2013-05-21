Рыбам пока лучше поплавать в мутной воде

Гороскоп с 21 по 26 мая
Овен. Овнам на этой неделе звезды советуют вести себя осмотрительнее, общаясь с партнерами. Не следует сразу доверять новой информации, особенно если она получена из неопределенных или конфиденциальных источников. Сейчас довольно высок риск столкнуться с мошенниками при проведении торговых операций.
Телец. Тельцам на этой неделе рекомендуется вести строгий учет своих доходов и расходов. В противном случае вы можете с удивлением обнаружить, что вам не хватает денег даже на плановые покупки. Постарайтесь не сорить деньгами и не заключать сомнительных сделок.
Близнецы. Близнецам на этой неделе не стоит предпринимать инициативы без согласования с руководством. Возможно, не все распоряжения начальства придутся вам по душе, но исполнять их все же следует. В противном случае ваша карьера в компании может быть поставлена под вопрос.
Рак. У Раков на этой неделе могут возникнуть осложнения в работе, связанной с образованием, юриспруденцией, рекламой. Старайтесь строго придерживаться норм закона, поскольку именно из-за их нарушения возможны неприятности. Конец недели - удачное время для принятия управленческих решений.
Лев. Львам звезды советуют быть готовыми к неожиданным изменениям обстоятельств, из-за которых потребуется вносить коррективы в свои планы. Это не лучшее время для проведения технических испытаний, а также внедрения новых информационных технологий.
Дева. Девам на этой неделе рекомендуется воздержаться от подписания важных документов, связанных с трудоустройством и деловым сотрудничеством. Работники сферы услуг могут отметить уменьшение числа клиентов. В конце недели вам могут поступить дополнительные финансовые средства.
Весы. У Весов на этой неделе могут возникнуть осложнения при выполнении текущей работы. Старайтесь в любых затруднительных ситуациях действовать строго по инструкции, в этом случае вы не ошибетесь. В конце недели ваши дела станут улучшаться. Возможно перспективное знакомство с деловым партнером.
Скорпион. У Скорпионов на этой неделе возможны осложнения при проведении банковских переводов и использовании электронных денежных счетов. Не исключено, что вам потребуется срочно найти дополнительные деньги, однако сделать это будет достаточно трудно.
Стрелец. Стрельцам на этой неделе звезды советуют строже следить за исполнением договорных обязательств как со своей стороны, так и со стороны деловых партнеров. Именно из-за нарушения договоренностей сейчас могут возникнуть проблемы. В конце недели есть шанс получить выгодные заказы.
Козерог. Козерогам звезды советуют проявить максимум тактичности при выстраивании отношений с коллегами. Чем лучше будет складываться взаимодействие между вами, тем более результативно пройдет рабочая неделя. Ближе к выходным удача ждет многих офисных служащих.
Водолей. Водолеям звезды советуют отдавать предпочтение традиционным для себя видам деятельности. Старайтесь не браться за выполнение сомнительных проектов. Игроки на валютной и фондовой бирже могут понести серьезные убытки, если пойдут на риск. В конце недели наступит удачное время для работы с документами.
Рыбы. Рыбам на этой неделе не стоит браться за те проекты, которые предполагают активную и инициативную деятельность, личную ответственность за результат. Также в этот период нежелательно начинать новые дела или заканчивать старые: текущая работа пройдет гораздо успешнее. В конце недели возможен рост доходов, пишет Goroskops.Com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.