Рыбам пока лучше поплавать в мутной воде

Близнецы. Близнецам на этой неделе не стоит предпринимать инициативы без согласования с руководством. Возможно, не все распоряжения начальства придутся вам по душе, но исполнять их все же следует. В противном случае ваша карьера в компании может быть поставлена под вопрос.