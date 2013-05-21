В ДВФУ перейдут на новую модель управления образовательным процессом

За основной принцип новой модели управления образовательным процессом взято выполнение требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, которые при этом должны гармонизироваться с требованиями к подготовке студентов в ведущих университетах мира и одновременно учитывать потребности регионального рынка труда. Опираясь на международный опыт образования, Елена Гаффорова предложила систему, при которой будет действовать Институт руководителей образовательных программ. При этом ролью руководителя ОП станет создание и руководство работой коллегиального совещательного органа с участием преподавателей различных кафедр. Сообща они смогут сформировать перечень основных компетенций выпускников и рекомендуемых для их приобретения дисциплин, включаемых в учебный план.