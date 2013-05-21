В элитных компаниях Владивостока образовались вакансии

4. Руководитель филиала (транспортно-логистическая компания). Требования: в/о по специальности, опыт работы в сфере международных контейнерных перевозок от 5 лет, опыт работы на руководящей должности от 3 лет; знание специфики международных контейнерных перевозок; умение управлять персоналом, работой с клиентами; свободное владение английским языком; наличие в/у категории «B», желательно наличие л/а; продвинутый пользователь ПК, умение работать с базами данных, структурированными запросами, наличие общих представлений о системах ERP и "1C"; активность, инициативность, умение работать в команде; умение самостоятельно ставить цели, адаптироваться к изменяющимся условиям, стрессоустойчивость, готовность к командировкам. Обязанности: управление филиалом; решение операционных вопросов работы линии на Дальнем Востоке; управление административно-хозяйственными вопросами деятельности филиала; построение отношений с ключевыми клиентами; анализ конъюнктуры рынка, коммерческой ситуации и конкурентной среды на Дальнем Востоке. Преимущества: иностранная компания, корпоративное обучение, ДМС, оплата расходов на связь, ГСМ, амортизации, полностью белая з/п.