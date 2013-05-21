В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении главы Надеждинского района

Проведённая совместная проверка показала, что администрация Надеждинского района в нарушение требований земельного законодательства выделила коммерческой компании земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,7 гектаров под разработку карьера по добыче осадочных горных пород. Однако в распоряжении, подписанным главой Надеждинского района, об утверждении схемы расположения земельных участков, категория этих двух земельных участков была указана, как земли промышленности, в результате чего именно с таким назначением они и были поставлены на кадастровый учёт.