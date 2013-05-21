Владивосток - туристический пазл, который никто не хочет собирать

Во Владивостоке завершилась XVII Тихоокеанская международная туристская выставка
В этом году PITE-2013 проходила на территории спорткомплекса ДВФУ на острове Русском, ее участниками стали около 70 туристических компаний из 14 стран, более 40 приморских и 8 российских, а деловая и развлекательная программа оказалась очень насыщенной: семинары, круглые столы, конкурсы, лотереи, выступления музыкальных и танцевальных коллективов из разных стран. Cловом, ни представители туризма, ни рядовые приморцы, посещавшие выставку целыми семьями, не были разочарованы.
Открывая PITE-2013, первый вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРОВ подчеркнул, что туризм становится стратегической отраслью для края. А глава г. Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ добавил, что одна из главных задач сегодня - развивать Владивосток в качестве центра международного сотрудничества со странами АТР, и выставка отлично на это работает.
О том, что интересного приготовили иностранные участники - для дальневосточников, как был представлен внутренний туризм края и чего, по мнению зарубежных представителей турбизнеса, не хватает Приморью, в обзоре «ЗР». Незнакомая Аляска
Делегация Аляски участвовала в выставке впервые. Это вызвано появлением прямого рейса Петропавловск-Камчатский-Анкоридж, выполняемого авиакомпанией «Якутия», который удачно стыкуется с рейсами из Владивостока и Хабаровска.
«Самый распространенный стереотип относительно путешествия на Аляску у посетителей нашего стенда и дальневосточников в целом - что мы там не видели и чему нас может удивить территория, расположенная на одной широте с той же Колымой? - говорит менеджер по туризму компании Visit Anchorage Джара ХААС. - Но, поверьте, на Аляску стоит приехать хотя бы для того, чтобы понять, что это совсем другая земля, обладающая особенным шармом».
«Здесь гидроплан является привычным средством передвижения, а лоси встречаются так же часто, как собаки в России, круглый год можно кататься на собачьих упряжках, любоваться ледниками,с очень близкого расстояния наблюдать за медведями, моржами и касатками (последние устраивают такие шоу, словно их специально кто-то тренировал), совершать экстремальные сплавы и неспешные морские прогулки, кататься на горных лыжах и даже попробовать себя в роли золотоискателя. А какая здесь рыбалка! Даже равнодушные к этому виду досуга гости становятся заядлыми рыбаками, очень популярны комбинированные 5-7-дневные туры, позволяющие порыбачить и на нескольких реках, и на море, вернувшись с шикарным уловом. Судя по большому интересу к стенду Аляски, число туристов-дальневосточников в этом американском штате скоро возрастет, тем более что добраться туда сейчас несложно, да и проблем с визированием в США гораздо меньше: 90% обратившихся получают визы», - продолжает представитель компании Klondike Travel Арина ФАТЕЕВА. Ночь в Сингапуре за… 1 евро
Делегация Сингапура в выставке участвует второй год. Для этой страны дальневосточный рынок является очень перспективным в плане потока туристов, но, к сожалению, напрямую до Сингапура сегодня можно добраться только из Москвы. Дальневосточникам приходится лететь через Пекин, Сеул или Гонконг. «Мы очень заинтересованы в прямых рейсах из Владивостока и Санкт-Петербурга и даже встречались по этому поводу с различными авиакомпаниями, надеюсь, со временем это произойдет, - говорит главный менеджер по развитию аэропорта Чанги Джесси ЮИП . - А пока стараемся активно продвигать Сингапур и аэропорт Чанги на российском рынке, для того чтобы когда кто-то из авиаперевозчиков открыл прямой рейс из Владивостока, это направление было востребованным и успешным».
Этот титулованный аэропорт, являющийся одним из лучших в мире, не останавливается на достигнутом и смотрит в будущее, разрабатывает новые акции и программы лояльности, как и национальный авиаперевозчик этой страны Singapore Airlines.
«Мы презентуем на PITE-2013 сразу три программы лояльности для пассажиров, летающих «Сингапурскими авиалиниями», - рассказывает директор по продажам и маркетингу Singapore Airlines в России Любовь ТРОФИМОВА. - Они рассчитаны на три категории туристов: тех, кто летит через эту страну транзитом, тех, кого интересует исключительно отель и трансфер, а также тех, кто, помимо этого, желает посетить главные достопримечательности Сингапура. Для того чтобы понять их привлекательность, приведу по одному примеру: в любом из отелей «Амбассадор» во всех трех терминалах аэропорта Чанги транзитный пассажир может остановиться на 6 часов всего за 1 евро. От 14 евро на человека можно приобрести ночь в отеле выбранной категории вместе с трансфером, а от 23 евро на человека будет стоить суточное проживание в отеле, трансфер и посещение любых достопримечательностей из большого списка развлечений (в совокупности они обошлись бы каждому в 320 сингапурских долларов). Все три программы продаются до 30 сентября». Малайзия приглянулась дальневосточникам
Стенд Малайзии, как и в прошлом году, был ярким и зрелищным: национальный танцевальный коллектив не давал скучать посетителям.
«Мы довольны результатами прошлогодней выставки PITE-2012, поэтому вопрос участия в нынешней даже не стоял: конечно, да, - рассказывает старший заместитель директора отдела по международному продвижению Национального офиса по туризму Малайзии в РФ и СНГ г-н Ишак Исмаил. - Количество туристов-дальневосточников растет, особенно в штате Сабах. В прошлом году Малайзию посетило 44780 россиян, это на 15% выше, чем в 2011-м. В этом мы прогнозируем показатель в 60 тыс. человек. Конечно, это немного, учитывая, что всего нашу страну ежегодно посещает более 25 млн иностранных туристов. Росту турпотока с Дальнего Востока мешает отсутствие прямого авиасообщения. Мы над этим работаем. Надеемся, что в декабре сможем запустить долгожданный чартерный рейс». Новый взгляд на Китай
Сразу несколько стендов презентовали Китай, включая хорошо знакомые приморцам города Харбин и Суйфэньхэ. «Туристы из России привыкли, что Суйфэньхэ - это город-магазин, и сегодня наша цель - развенчать этот миф, поскольку шопинг и любимая дальневосточниками кухня - далеко не все, что мы можем предложить гостям этого города. Это же касается и других районов Китая. Для того чтобы поддержать интерес туристов, постоянно разрабатываем новые программы», - поясняет генеральный директор компании «Кая Сянь» ЛИ Бэй Бо.
И действительно, провинция Хейлунцзян, например, представила новый проект - «Русская карнавальная ночь в Харбине»: с 28 июня по 14 июля в этом городе пройдет Международный фестиваль пива, программа которого включает разнообразные шопинг-акции и богатую культурную программу. Впрочем, в нынешнем году все лето в Харбине обещает быть насыщенным на события и завершится «Осенним фестивалем на горе Ухуашань». В гости к удэгейцам и на Территорию детства
Туристические возможности Приморского края представляли департамент международного сотрудничества и туризма администрации ПК, спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», несколько краевых турбаз, Русский исторический парк «Изумрудная долина», национальный парк «В гости к удэгейцам», а также отдельные районы края. В частности, Партизанский район презентовал расположенные на его территории базы отдыха и игропарк, Яковлевский - Фестиваль лотоса и отдых в райском месте для тех, кто любит чистый воздух, натуральные продукты и деревенский быт - село Бельцово. А Спасский район помимо турмаршрутов по традиции порадовал куклами и сувенирами ручной работы.
Большое количество посетителей привлекал стенд Русского исторического парка «Изумрудная долина». Этот проект, занимающий площадь 50 гектаров, еще только развивается и сегодня работает, по словам руководителя Сергея ВАКУЛЕНКО, процентов на пять от имеющегося потенциала, но уже полюбился не только уссурийцам. Сюда приезжают гости изо всех уголков края. На этой неделе, например, здесь пройдут Дни славянской культуры. Кстати, принципиальная позиция руководства: этот парк - безалкогольная зона. Ни пива, ни шампанского, и никаких поблажек ни друзьям, ни молодоженам, которые любят устраивать фотосессии на Аллее любви.
Национальный парк «Удэгейская легенда» тоже пока работает не на 100%, поскольку вынужден закрываться во время пожароопасного периода и на период нереста лосося, но в остальное время доступен для туристов. «Помимо популярных походов по экологическим тропам и речных сплавов можем предложить два новых тура - к старообрядцам и в гости к удэгейцам, - говорит заместитель директора по туризму Мария ТЕПЛОУХОВА. - Кроме того, у нас отличная рыбалка - в местных реках водится хариус, ленок, таймень. Единственное правило - отпускать мальков, попавших на удочку. За этим пристально следят инспекторы парка. С 5 июня ждем гостей».
Что думают иностранные гости о туристических возможностях Приморья? - спрашивала я участников выставки. В совокупности все ответы можно было свести к одному: «У вас красивый город, потрясающая природа, роскошные острова, но все это напоминает разобранный пазл, который вы сами почему-то не хотите собирать. Также недостаточно активно ведется продвижение края и региона в целом. PITE - отличная площадка для массированного продвижения Приморья и такой удачный шанс для мощной самопрезентации, но вы почему-то его не используете».
«Нельзя делать ставку только на въездной туризм. Для того чтобы к вам захотели поехать иностранные гости, Дальний Восток и Приморье должны полюбить российские туристы. Именно они будут транслировать информацию о регионе иностранцам. А пока для наших туристов Россия - это Москва и Санкт-Петербург, - говорит Ишак Исмаил. - В Малайзии, например, 29 млн человек населения, а количество внутренних перелетов ежегодно - 60 миллионов. И еще один момент: на деловом ужине я спрашивал туроператоров, что привезти на память о Владивостоке и Приморье в качестве сувенира. Не матрешки с ложками, а что-то чисто приморское? И мне никто не смог дать внятного ответа. И это были люди, которые занимаются туризмом, в т.ч. и внутренним».
Будем надеяться, что эти замечания не останутся незамеченными организаторами PITE-2014. Приморская неделя туризма завершилась. Впечатления остались. Будем ждать результатов.
Татьяна РАЗЪЕЗЖАЕВА. . Газета «Золотой Рог», Владивосток.