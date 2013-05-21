Владивосток - туристический пазл, который никто не хочет собирать

«Мы презентуем на PITE-2013 сразу три программы лояльности для пассажиров, летающих «Сингапурскими авиалиниями», - рассказывает директор по продажам и маркетингу Singapore Airlines в России Любовь ТРОФИМОВА. - Они рассчитаны на три категории туристов: тех, кто летит через эту страну транзитом, тех, кого интересует исключительно отель и трансфер, а также тех, кто, помимо этого, желает посетить главные достопримечательности Сингапура. Для того чтобы понять их привлекательность, приведу по одному примеру: в любом из отелей «Амбассадор» во всех трех терминалах аэропорта Чанги транзитный пассажир может остановиться на 6 часов всего за 1 евро. От 14 евро на человека можно приобрести ночь в отеле выбранной категории вместе с трансфером, а от 23 евро на человека будет стоить суточное проживание в отеле, трансфер и посещение любых достопримечательностей из большого списка развлечений (в совокупности они обошлись бы каждому в 320 сингапурских долларов). Все три программы продаются до 30 сентября». Малайзия приглянулась дальневосточникам