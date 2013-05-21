Власти Приморья лишили победителей крабовых аукционов квот, не дожидаясь решения суда

Но в исковом заявлении существенные нарушения федерального законодательства со стороны организатора торгов практически исчезли, за исключением двух моментов, когда истец пытается доказать, что компания «Акваресурс ДВ» не имела договора с научной организацией и не проводила научных исследований, несмотря на то что в материалах дела и договор, и научный отчет имеются. И второе - это «мнение» прокуратуры, что договоры должны быть заключены по «историческому» принципу. А это значит, не в порядке аукциона, а с теми, кто уже имел такие договоры ранее, и перезаключаются они, что важно, абсолютно бесплатно. Теперь совсем становится непонятно, в чем же, собственно, обвинение, предъявленное руководителю Приморского территориального управления Росрыболовства Иванкову А.Е., в котором написано о том, что аукцион принес недостаточно денег в бюджет и тем самым нанес ущерб государству, когда аукциона вообще не должно было быть, по мнению прокуратуры.