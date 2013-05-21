Во Владивостоке строительство продолжает дорожать. Нерыночными методами

Затраты на строительство продолжают расти. Составленные сметы не выдерживают проверки временем и вынуждены пересматриваться. Одним из ярких тому примеров является завершение строительства во Владивостоке двух пятизвездочных гостиниц «Хаятт» и Театра оперы и балета. Депутатам краевого Законодательного Собрания для этих объектов пришлось изыскивать возможности дополнительного финансирования. Но это характерно и для множества других объектов, возводимых как на бюджетные, так и на частные средства.
«Справочник расценок на строительные работы», подготовленный специалистами НП СРО «Альянс строителей Приморья» в преддверии нового строительного сезона, конечно, не бесспорен. Особенно с учетом того, что расценки приведены без учета НДС и «прочих затрат», сопутствующих выполнению ключевой работы. В глаза бросается, что на стройке, как и в далеком прошлом, работы делятся на выгодные и невыгодные. Выгодные - где небольшими трудозатратами и за короткое время можно заработать хорошие деньги, и где эти хорошие деньги заработать оказывается труднее. Потребитель может сделать выводы, что многими работами, не требующими высокого профессионализма, для него выгоднее заниматься собственными силами. И он в какой-то степени может даже испытывать удовольствие от сознания, что сможет на этом сэкономить значительные средства или обойтись без них. Но там, где требуется профессионализм, техника, организация и пр., он бессилен.
В этом году расценки на строительные работы в нашем регионе, как отмечает директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО, растут в ногу с темпами официальной инфляции - около 7% годовых. Они могли бы, вероятно, быть и выше, но на рынке сегодня серьезная конкуренция, в которой варятся не только местные компании и строители, но и довольно много пришедших сюда на волне строительства объектов саммита из других регионов и из-за рубежа.
Предлагаемые расценки - это не догма, а отправные точки для выработки договорных цен.
Например, серьезным доводом для умеренности цены являются хорошие объемы, гарантируемая для строительной компании заказчиком долговременная занятость, комплексность, заказ не по отдельной позиции, а по целому комплексу работ и пр. И наоборот - мелкий и хлопотный объем подрядчик может оценивать дороже. Но в любом деле важна мера. И если кто-то пытается работать выше рынка, то цены в какой-то степени могут быть «отрезвлены» конкурсом на подряд, мониторингом предложения заказа на рынке.
Стоит отметить, что у потребителя строительных услуг в Приморье сегодня есть выбор - пользоваться этим справочником, который можно свободно скачать с сайта НП СРО «АСП», или несколькими другими, которые также делаются на основе мониторинга приморского рынка строительных услуг, на основе расценок, предлагаемых «Гранд-сметой» и пр. Этот, пожалуй, наиболее удобен для выработки справедливых цен.
Заказчик в любом случае сегодня ориентируется в своем поиске подрядчика не только на персональную стоимость услуг строительной компании, но и на ее историю, личность руководителя, гарантии качества, которые они ему дают, скорость, с которой ведутся работы...
Можно отметить, что активность потребителей услуг строителей в Приморье в этом году значительно снизилась. Прежде всего, конечно, за счет сокращения госзаказа. Тем не менее, по данным Росстата, в I квартале по строительной отрасли в Приморье 76% руководителей строительных компаний оценили ситуацию на рынке как удовлетворительную, 8% как благоприятную и лишь 16% как неблагоприятную. Однако индекс предпринимательской уверенности по этим же компаниям по сравнению с IV кварталом прошлого года снизился с -3% до -6%, притом, что до середины прошлого года он оставался в «плюсе».
Снижение объема строительных заказов в крае снижает занятость в отрасли. В этих условиях компаниям трудно рассчитывать на серьезное увеличение заработков, доходов и пр., но и невыгодной «работой ради работы» сегодня никого не соблазнить.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Цены сезона 2013 г. в Приморском крае на основные виды строительных работ