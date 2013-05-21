Во Владивостоке строительство продолжает дорожать. Нерыночными методами

«Справочник расценок на строительные работы», подготовленный специалистами НП СРО «Альянс строителей Приморья» в преддверии нового строительного сезона, конечно, не бесспорен. Особенно с учетом того, что расценки приведены без учета НДС и «прочих затрат», сопутствующих выполнению ключевой работы. В глаза бросается, что на стройке, как и в далеком прошлом, работы делятся на выгодные и невыгодные. Выгодные - где небольшими трудозатратами и за короткое время можно заработать хорошие деньги, и где эти хорошие деньги заработать оказывается труднее. Потребитель может сделать выводы, что многими работами, не требующими высокого профессионализма, для него выгоднее заниматься собственными силами. И он в какой-то степени может даже испытывать удовольствие от сознания, что сможет на этом сэкономить значительные средства или обойтись без них. Но там, где требуется профессионализм, техника, организация и пр., он бессилен.