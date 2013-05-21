Во Владивостоке в районе Дальзавода схема дорожного движения будет изменена

На месте уже установлены дорожные знаки, пока прикрытые защитной пленкой. Запуск вышеуказанного движения будет осуществлен с 00.00 часов 23 мая 2013 года, в связи с чем администрация Владивостока просит автомобилистов внимательно следить за изменением дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.