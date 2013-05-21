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Во Владивостоке в районе Дальзавода схема дорожного движения будет изменена

21 мая 2013, 15:05
Готовится запуск одностороннего движения (СХЕМА).

Администрация Владивостока информирует, что в целях оптимизации дорожного движения по улице Дальзаводской участок данной улицы от пересечения с улицей Металлистов до дома № 27 по Дальзаводской будет переведен в режим одностороннего движения.

Согласно новой схеме, автомобили будут двигаться только в одном направлении от перекрестка с ул. Металлистов до Дальзаводской, 27 (направление - к Луговой). Далее движение по улице Дальзаводской остаётся двухсторонним, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

На месте уже установлены дорожные знаки, пока прикрытые защитной пленкой. Запуск вышеуказанного движения будет осуществлен с 00.00 часов 23 мая 2013 года, в связи с чем администрация Владивостока просит автомобилистов внимательно следить за изменением дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
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