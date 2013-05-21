Во Владивостоке возможен дождь

Что-то давно не слышно разговоров о глобальном потеплении. Особенно на Дальнем Востоке. Опять в нашем регионе творится бог знает что. Череда циклонов и фронтальных разделов создают унылую дождливо-туманную картину практически во всех дальневосточных краях и областях. По старой и очень недоброй традиции погодные условия в Приморском крае также определяет очередной циклон и его фронтальные разделы. Сыро. Холодно. Тоскливо...