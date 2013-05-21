Во Владивостоке возможен дождь

Что-то давно не слышно разговоров о глобальном потеплении. Особенно на Дальнем Востоке. Опять в нашем регионе творится бог знает что. Череда циклонов и фронтальных разделов создают унылую дождливо-туманную картину практически во всех дальневосточных краях и областях. По старой и очень недоброй традиции погодные условия в Приморском крае также определяет очередной циклон и его фронтальные разделы. Сыро. Холодно. Тоскливо...
Как и неделю назад, во ВЛАДИВОСТОКЕ во вторник возможен небольшой дождь. Осадки также вероятны и в пятницу. В эти пасмурные сырые дни столбик на шкале термометра в светлое время суток будет колебаться в районе отметок плюс 9-14. А когда на столицу Приморья опускается ночь, температура понижается до 3-5 градусов тепла.
Во вторник и среду может пойти дождь в ХАБАРОВСКЕ. Температурный фон в столице соседнего края повыше – днем воздух прогревается до 15-20 градусов тепла. Да и после захода солнца в городе на берегу Амура чуточку комфортнее – до 8-12 выше нуля.
Совсем не холодно сейчас и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – днем температура доходит до 17-23 градусов тепла. В ночные часы воздух остывает до плюс 11-14. Что касается осадков, то дождь в столице Амурской области ожидается в среду и пятницу.
Со вторника по четверг включительно будет дождливо в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Дневной температурный фон не превысит 8-14 градусов тепла. С приходом сумерек в столице островной области становится прохладнее – до плюс 2-5.
Ждут дожди и в МАГАДАНЕ - осадки вероятны в пятницу и субботу. В дневные часы температура сохранится в пределах 4-9 градусов тепла. Ночной температурный фон в столице Магаданской области куда ниже – от минус 2 до плюс 1.
Вроде бы никаких осадков не ждут в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ, но с погодой всякое бывает... Пока же здесь сухо, в дневные часы воздух прогревается до 7-12 градусов тепла. По ночам воздух остывает до плюс 3-5.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.