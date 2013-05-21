Во Владивостоке завершаются строительные работы в гостиницах "Хаятт"

Как ранее рассказал генеральный управляющий гостиницами «Хаятт Владивосток» Аксель Циглер, отели «Хаятт» во Владивостоке готовы к набору персонала: «Отели будут открываться поочередно. По мере открытия отелей мы будем трудоустраивать около 200 человек на каждый отель. Нам необходимы сотрудники во все отделы отеля, такие как рестораны, бары, отдел размещения, хозяйственный отдел, прачечная, инженерный отдел, оздоровительный комплекс и СПА, отдел продаж и маркетинга, пищевой блок».