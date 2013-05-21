zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке завершаются строительные работы в гостиницах "Хаятт"

21 мая 2013, 11:39
Практически во всех номерах завершены отделочные работы, выполнено оформление потолков, кондиционирование помещения.

Заканчивается отделка конференц-зала, зоны ресепшн в гостинице на Корабельной набережной. Полностью смонтирован панорамный лифт, который курсирует по первым трем этажам и выходит в зону Зала бракосочетаний.

Как отметил директор департамента градостроительства Приморского края Олег Ежов, начинается серьезный пусконаладочный период: «Бренд «Хаятт» подразумевает высочайшее качество, это уникальные инженерные сооружения, строители трудятся совместно с представителями «Хаятт».

Практически во всех номерах завершены отделочные работы, выполнено оформление потолков, кондиционирование помещения.

Одним из требований представителей компании «Hyatt Hotels Corporation» стало дублирование системы пожаротушения, все работы выполнены с учетом новейших технологий, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как ранее рассказал генеральный управляющий гостиницами «Хаятт Владивосток» Аксель Циглер, отели «Хаятт» во Владивостоке готовы к набору персонала: «Отели будут открываться поочередно. По мере открытия отелей мы будем трудоустраивать около 200 человек на каждый отель. Нам необходимы сотрудники во все отделы отеля, такие как рестораны, бары, отдел размещения, хозяйственный отдел, прачечная, инженерный отдел, оздоровительный комплекс и СПА, отдел продаж и маркетинга, пищевой блок».

ZRPRESS.ru, Владивосток.

#Новости#Главное Управление капитального строительства Тюменской области#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»#Строительство и ремонт скважин – 2017#Строительства и эксплуатации инфраструктуры#Строительство#Строительство и ремонт скважин#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Строительство дорог#Департамент строительства ХМАО#Начало строительства#Долевое строительство#Дизайн и строительство выставочных стендов#Строительство Северного потока#Строительство скважин#Строительство стендов для выставок#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56