Японцы будут покупать овощи в Приморье

Стоимость российско-корейско-китайско-японского сельскохозяйственного проекта составляет более 100 млн рублей. Под новое предприятие в Приморье арендован довольно большой участок земли одного из бывших звероводческих совхозов - 600 га.
Японцы уже много лет проявляют интерес к производству сельскохозяйственной продукции в Приморье. Представительные делегации из соседней страны посещали наши сельхозрайоны несчетное количество раз.
Но до реальных проектов дело, как правило, не доходило, если не считать отдельные договоренности, например с Приморской опытной овощной станцией, выращивавшей в течение нескольких лет по заказу японцев тыкву из предоставленных заказчиком семян. Остальные попытки японцев найти здесь партнеров для сотрудничества в области сельского хозяйства в отличие от их китайских или корейских коллег в основном не шли дальше знакомства с реалиями российского агробизнеса.
В чиновничьих кругах Приморья причину этому увидели в столь странном с российской точки зрения характере японцев-предпринимателей, не нацеленных на конкретные действия в России. Уж если хотят китайские и корейские инвесторы здесь работать, то они беспрепятственно создают свои предприятия. А японцы приезжают разве что поговорить о планах. Например, приморские импортеры, сотрудничающие с японцами и пытавшиеся стать посредниками в этих переговорах, неоднократно отмечали неготовность японцев работать по тем схемам, которые им здесь предлагались.
И только совсем недавно эти препятствия удалось наконец-то преодолеть. Произошло это при участии южнокорейских посредников, давно работающих на приморской земле и выступивших в этом случае инвестором для российского предприятия, получившего от японцев огромный заказ на выращивание овощей. В итоге появился необычный проект - российско-корейско-китайско-японский, где корейская сторона представлена инвестициями, китайская - начальным восстановительным этапом работ на земле, а также поставкой техники, японцы - основные покупатели, а осуществлять эту деятельность будет приморское предприятие с российским руководством и частично рабочей силой на земле Хасанского района.
Как сообщили в администрации Хасанского района, стоимость проекта составляет более 100 млн рублей. Под новое предприятие арендован довольно большой участок земли одного из бывших звероводческих совхозов - 600 га. Эти земли много лет не использовались и требуют существенных вложений в их восстановление. Собственно этим сейчас и занимается предприятие, рассчитывающее на первые посевы овощных культур уже в этом году.
При этом удивительным в этом проекте оказался выбор территории производства овощей. Как известно, Хасанский район по понятным причинам никогда не был овощеводческим: близость моря - не самое благоприятное условие для этих культур. Тем не менее инвесторы предпочли именно этот район. Как пояснил свой выбор южнокорейский представитель, определяющим фактором стала логистика, т.е. близость к зарубинскому порту и возможность загрузки южнокорейского парома. В то же время для Хасанского района этот проект важен не только с точки зрения сельского хозяйства, но еще и тем, что увеличивает грузопоток через порт Зарубино.
Что же касается условий для производства овощей, то они в принципе вполне подходят для специальных сортов, выведенных для островных государств. Их и будут использовать на хасанских полях.
Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог". Владивосток.