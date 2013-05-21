Японцы будут покупать овощи в Приморье

При этом удивительным в этом проекте оказался выбор территории производства овощей. Как известно, Хасанский район по понятным причинам никогда не был овощеводческим: близость моря - не самое благоприятное условие для этих культур. Тем не менее инвесторы предпочли именно этот район. Как пояснил свой выбор южнокорейский представитель, определяющим фактором стала логистика, т.е. близость к зарубинскому порту и возможность загрузки южнокорейского парома. В то же время для Хасанского района этот проект важен не только с точки зрения сельского хозяйства, но еще и тем, что увеличивает грузопоток через порт Зарубино.