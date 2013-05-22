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Приморцев научат грамотно управлять личными финансами

22 мая 2013, 14:52
БКС Премьер проведет во Владивостоке бесплатный семинар, посвященный персональному финансовому планированию.
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Банки

БКС Премьер проведет во Владивостоке бесплатный семинар, посвященный персональному финансовому планированию.

22 мая во Владивостоке в банкетном зале гостиницы «Версаль», по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 10, пройдет бесплатный семинар на тему: «Грамотное управление личными финансами».

Очень часто люди думают, что они могут посчитать свои доходы и расходы, и вполне могут обойтись и без посторонней помощи. И наоборот, некоторые не знают, сколько они тратят, не могут с этим разобраться и потому не видят особого смысла прибегать к помощи финансового консультанта. Так что же это – персональное финансовое планирование – дань моде, новый тренд на рынке финансовых услуг или насущная необходимость для каждого?

Приглашаем обсудить в рамках семинара следующие вопросы:

- Как грамотно инвестировать личные сбережения в текущей ситуации?

- Как оптимизировать личные финансы и вести семейный бюджет?

- Как не стать жертвой кредитования?

- Как можно накопить на достойную пенсию?

Эксперт - Наталья Смирнова (Москва), практикующий консультант по управлению персональными финансами, член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association).

Персональный финансовый план всем участникам семинара! Участие бесплатно.

Начало семинара в 19.00. Предварительная запись по телефону (423) 230-80-80. Количество участников – ограничено.

ОАО «БКС Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 23.01.2013. Не является образовательной деятельностью. Проведение семинара не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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