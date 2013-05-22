Приморцев научат грамотно управлять личными финансами

БКС Премьер проведет во Владивостоке бесплатный семинар, посвященный персональному финансовому планированию.
22 мая во Владивостоке в банкетном зале гостиницы «Версаль», по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 10, пройдет бесплатный семинар на тему: «Грамотное управление личными финансами».
Очень часто люди думают, что они могут посчитать свои доходы и расходы, и вполне могут обойтись и без посторонней помощи. И наоборот, некоторые не знают, сколько они тратят, не могут с этим разобраться и потому не видят особого смысла прибегать к помощи финансового консультанта. Так что же это – персональное финансовое планирование – дань моде, новый тренд на рынке финансовых услуг или насущная необходимость для каждого?
Приглашаем обсудить в рамках семинара следующие вопросы:
- Как грамотно инвестировать личные сбережения в текущей ситуации?
- Как оптимизировать личные финансы и вести семейный бюджет?
- Как не стать жертвой кредитования?
- Как можно накопить на достойную пенсию?
Эксперт - Наталья Смирнова (Москва), практикующий консультант по управлению персональными финансами, член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association).
Персональный финансовый план всем участникам семинара! Участие бесплатно.
Начало семинара в 19.00. Предварительная запись по телефону (423) 230-80-80. Количество участников – ограничено.
ОАО «БКС Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 23.01.2013. Не является образовательной деятельностью. Проведение семинара не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.