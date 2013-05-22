Приморцев научат грамотно управлять личными финансами

Очень часто люди думают, что они могут посчитать свои доходы и расходы, и вполне могут обойтись и без посторонней помощи. И наоборот, некоторые не знают, сколько они тратят, не могут с этим разобраться и потому не видят особого смысла прибегать к помощи финансового консультанта. Так что же это – персональное финансовое планирование – дань моде, новый тренд на рынке финансовых услуг или насущная необходимость для каждого?