ПМЭФ: Бизнес начал переводить рубли в доллары

Пока финансисты утверждают, что девальвации не будет и призывают хранить деньги в рублях, банки на этом зарабатывают...
Центральной темой обсуждения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге стала возможная девальвация рубля. Разговоры об этом идут всю неделю, а нацвалюта стабильно падает. Действительно ли правительство откажется от своих планов и кто зарабатывает на снижении национальной валюты
В Петербурге главные финансисты страны говорили, что девальвации не будет и призывали хранить деньги в рублях. Они также заявили, что курс, объявленный недавно Антоном Силуановым, вреден для экономики.
Глава Минфина, напомним, заявил в начале недели о валютных интервенциях, которые приведут к ослаблению рубля, что, в конечном счете, разгонит экономический рост.
По поводу возможной девальвации на ПМЭФ-2013 не высказался только ленивый. И, конечно, о ней говорили все первые лица российской экономики. Эльвира Набиуллина, вступающая на следующей неделе в должность главы ЦБ, заявила, что попытки влиять на валютный курс ведут к негативным последствиям.
Не уверен в здоровом влиянии слабого рубля на экономику, сказал глава Сбербанка Герман Греф. Эту мысль поддерживают и эксперты.
«Для сырьевых экономик это не очень нужно. И с этой точки зрения, когда начинают, например, наши большие руководители рассуждать на тему того, что ослабление рубля повысило конкурентоспособность нашей экономики, это не совсем корректно, честно говоря. Да, это точно бы понизило уровень жизни, это точно бы разогнало инфляцию. А вот с точки зрения экономики, я совершенно не уверен, потому что для сырья это безразлично. Себестоимость сырья другими факторами определяется», — комментирует профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.
Заявление главных экономистов и финансистов страны, в том числе, имели цель успокоить рынок. После слов министра финансов Антона Силуанова об ослаблении рубля в августе, началась паника, рубль падает всю неделю.
Но действительно ли правительство не пойдет таким путем? До августа еще есть время, курс скорректируется, а девальвация — хороший способ наполнить дефицитный бюджет, говорит президент банка «Российская финансовая корпорация», экс-министр экономики Андрей Нечаев: «Валютные доходы от экспорта потом пересчитываются в налоги в рублевом эквиваленте, и повышение курса доллара на 1 рубль дает порядка 170-200 рублей дополнительных доходов в бюджет. Вот, собственно, истинная причина. И правительство этот резерв знает. И сейчас в свете напряженной ситуации оно решило его использовать. Поскольку, причина серьезная, я не думаю, что решение может быть изменено как-то кардинально».
Помимо успокаивающих прозвучали на Петербургском форуме и тревожные заявления. Бизнес начал переводить рубли в доллары. Об этом сказал финансовый директор ВТБ Герберт Моос. По его словам, корпоративные клиенты российских банков начали резкую конвертацию рублевых остатков. Правда, топ-менеджер не упомянул, что кредитные организации на этом хорошо зарабатывают, пишет BFM.Ru.