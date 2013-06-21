ПМЭФ: Бизнес начал переводить рубли в доллары

Но действительно ли правительство не пойдет таким путем? До августа еще есть время, курс скорректируется, а девальвация — хороший способ наполнить дефицитный бюджет, говорит президент банка «Российская финансовая корпорация», экс-министр экономики Андрей Нечаев: «Валютные доходы от экспорта потом пересчитываются в налоги в рублевом эквиваленте, и повышение курса доллара на 1 рубль дает порядка 170-200 рублей дополнительных доходов в бюджет. Вот, собственно, истинная причина. И правительство этот резерв знает. И сейчас в свете напряженной ситуации оно решило его использовать. Поскольку, причина серьезная, я не думаю, что решение может быть изменено как-то кардинально».