ПМЭФ: Пачка сигарет скоро будет стоить больше 200 рублей

"Более 200 рублей. Это я могу твердо сказать. Мне представляется, около 220 рублей, так это планировалось. Мы были на это настроены, но нам приходится учитывать макроэкономические моменты, чтобы, к сожалению, более медленно к этому приходить", - сказала министр.