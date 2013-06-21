Приморцев предупреждают: Передать показания счетчиков и оплатить за электроэнергию необходимо до 1 июля

В связи с этим для корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля, «Дальэнергосбыт» просит потребителей - физических лиц сообщить показания электросчётчиков на конец текущего месяца не позднее 1 июля и оплатить рекомендуемый платеж за июнь. Передать показания можно по телефону Единого информационного центра ОАО «ДЭК» 8-800-333-0-444, в абонентском пункте отделения «Дальэнергосбыта» по месту жительства или с помощью «Личного кабинета», специальной формы на сайте энергокомпании (www.dvec.ru) без предварительной регистрации, а также по телефонам обслуживающих агентов, указанным в квитанциях, и с помощью SMS-сервиса +7-924-234-4000 в формате: номер лицевого счета, пробел, номер счетчика, пробел, показания., сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».