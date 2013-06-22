Эксперт: Когда всем очевидно, что рубль слабеет, бежать и покупать доллары уже поздно

Ранее аналитики ожидали таких цифр лишь к осени текущего года. Те, кто ставил на подорожание "бакса", получили огромный "подарок" в виде заявления министра финансов Антона Силуанова. Его предупреждение о том, что в августе начнется скупка валюты для пополнения госфондов, в результате чего станет возможно повышение курса национальной валюты, было использовано биржевыми игроками на полную катушку, вызвало легкую панику у населения и "подбросило" доллар почти на рубль только в течение этой недели. Уже в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПЭФ) Силуанов был вынужден заверять всех, что никакой девальвации рубля не планируется, и скупать валюту не стоит. Не паниковать "неквалифицированных инвесторов", как дипломатично называют финансисты рядовых россиян, призвали также президент Сбербанка Герман Греф и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но обычно после таких заявлений негативные ассоциации у граждан России, переживших не один финансовый катаклизм за последние 20 лет, только усиливаются. К слову, предупреждение о возможной девальвации — не единственное странное заявление Силуанова, прозвучавшее на этой неделе. На том же ПЭФе, например, министр финансов заявил, что видит признаки перегрева российской экономики (это при росте меньше 2%), практически полную загрузку мощностей российских предприятий и низкую безработицу. Его коллега по правительству — министр экономического развития Андрей Белоусов — в кулуарах форума даже вынужден был отшучиваться: "Я думаю, что перегрев где-то в МВФ произошел. Ничего такого у нас нет". Он пояснил, что уровень загрузки мощностей в РФ составляет около 60% (меньше, чем в Европе и США), а низкая безработица связана с огромным теневым сектором, в котором трудятся порядка 20 млн человек (для сравнения — это чуть более трети всего экономически активного населения страны). Отметим, что слухи о девальвации ходили уже давно. Она рассматривалась в качестве одного из способов разогрева замедляющейся экономики. Правда, у этой меры столько минусов, что последствия ее весьма неоднозначны. "Девальвация должна нести какой-то экономический смысл, а не быть просто реакцией на рост курса доллара к рублю. Она будет крайне негативно воспринята населением, ударит по доверию к рублю и вообще к правительству", — считает аналитик МФХ FIBO Group Анатолий Воронин. Он уверен, что девальвация точно не будет проведена до общего дня голосования 8 сентября. "В таком случае "окно" возможных сроков должно быть закрыто до декабря, чтобы было время скорректировать бюджеты. Можно предположить, что девальвация будет использована для защиты отечественного производителя и позволит уровнять возможности", — отметил эксперт. Между тем, обесценивание рубля уже происходит. Старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин отметил, что за последние месяцы курс рубля упал к бивалютной корзине, и ее текущая стоимость выше установленного ранее ЦБ РФ коридора — 37,51. "Правительство признает, что мягкая девальвация рубля будет выгодна для экономики. Других мер, радикально усиливающих ее, пока не предполагается", — отметил он. Аналитик посоветовал держать часть сбережений (долго- и среднесрочных) в долларах США. И позаботиться об этом, по его мнению, надо заранее. "Как правило, когда всем очевидно, что рубль слабеет, бежать и покупать доллары уже поздно. Более того, часто такие действия оборачиваются убытками. В прошлом году доллар в начале июня тоже дорожал и доходил до 33 рублей, однако те, кто купили валюту по этой цене, впоследствии пожалели, поскольку к сентябрю курс опустился до 30,5", — отметил он. Сомнения относительно эффективности девальвации рубля тоже есть. Она выгодна, пожалуй, лишь экспортерам сырья. От них, конечно, зависит львиная доля доходов бюджета (около 60%), но девальвация приведет к новому снижению уровня жизни населения и росту цен, поскольку на потребительском рынке России осталось уже не так много отечественной продукции. Принято сетовать на сырьевую зависимость российской экономики, но страна уже давно сидит на другом "наркотике" — импорте потребительских товаров и продовольствия. Аналитик компании "Альпари" Анна Кокорева уверена, что несмотря на успокаивающие речи правительства, очередная девальвация рубля неминуема. "В противном случае доходы бюджета сильно сократятся, а это негативно скажется на финансировании различных программа, зарплате бюджетников, субсидировании важных отраслей экономики (сельское хозяйство) и т. д.", — заявила она. И предупредила, что ослабление рубля будет происходить намеренно — для увеличения доходов бюджета при падающих ценах на сырье. "Простым россиянам подобное ослабление рубля грозит повышением цен на товары и услуги. Также это негативно скажется на тех, кто брал кредиты в иностранной валюте и пока не погасил их", — отметила экперт. По мнению Кокоревой, есть вероятность, что рубль вернется к уровням 2008 года. К концу года курс евро может достигнуть отметки в 44 рубля, а доллар 34-35 рублей. Владислав Кузьмичев Подробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2013/06/21/1143847.html