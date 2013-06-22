ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" расстался с лучшим игроком прошлого сезона

27-летний полузащитник Марат САГИРОВ продолжит карьеру в другом клубе.
Как сообщает официальный сайт "Луча-Энергия", контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Клуб также сообщил, что на сегодняшний день команду либо уже покинули, либо покинут ее до начала нового сезона защитники Игорь УДАЛЫЙ (вернулся в Хабаровск после окончания срока аренды), Виталий КАЗАНЦЕВ, Илья ИЗОТОВ, Артем МИХЕЕВ (вероятно, продолжит карьеру в "Смене"), полузащитники Сергей ДУДКИН (находится на сборах с "Сахалином), Евгений СКОБЛИКОВ, Станислав РЕЗНИКОВ (контракты с ними закончатся 30 июня), Павел РОЖКОВ (вернулся в "Енисей"), Руслан СУРОДИН, нападающий Виктор ЗЕМЧЕНКОВ.
Нападающий Валерий ТРИФОНОВ имеет действующий контракт с "Лучом-Энергия", клуб на него рассчитывает, но для получения необходимой игровой практики отдан в аренду "Смене".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.