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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" расстался с лучшим игроком прошлого сезона

22 июня 2013, 22:16
27-летний полузащитник Марат САГИРОВ продолжит карьеру в другом клубе.

27-летний полузащитник Марат САГИРОВ продолжит карьеру в другом клубе.

Как сообщает официальный сайт "Луча-Энергия", контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Клуб также сообщил, что на сегодняшний день команду либо уже покинули, либо покинут ее до начала нового сезона защитники Игорь УДАЛЫЙ (вернулся в Хабаровск после окончания срока аренды), Виталий КАЗАНЦЕВ, Илья ИЗОТОВ, Артем МИХЕЕВ (вероятно, продолжит карьеру в "Смене"), полузащитники Сергей ДУДКИН (находится на сборах с "Сахалином), Евгений СКОБЛИКОВ, Станислав РЕЗНИКОВ (контракты с ними закончатся 30 июня), Павел РОЖКОВ (вернулся в "Енисей"), Руслан СУРОДИН, нападающий Виктор ЗЕМЧЕНКОВ.

Нападающий Валерий ТРИФОНОВ имеет действующий контракт с "Лучом-Энергия", клуб на него рассчитывает, но для получения необходимой игровой практики отдан в аренду "Смене".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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