Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!

Первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ не рассматривает как атаку на себя действия Следственного комитета, связанные с расследованием дела о строительстве объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке.
"Мне говорят: это атака на тебя. Вы знаете, я не понимаю, что это атака на меня. Во-первых, я к этим людям не имею никакого отношения, во-вторых, я всех предупреждал, что будете строить эти объекты - рано или поздно не только Счетная палата, но и Генпрокуратура и СК - все придут", - сказал Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Дождь".
Он пояснил, что отвечал за строительство Дальневосточного федерального университета - кампус, который по поручению президента готовился для саммита АТЭС, а затем должен был быть передан для целей университета.
"Это была героическая работа со стороны тех, кто взялся за строительство. Не моя, не членов правительства, а это героическая работа подрядных организаций. Арас АГАЛАРОВ взялся за этот проект и практически ничего не заработал на нем, кроме как потерял свое здоровье", - сказал Шувалов.
После строительства стали вскрываться нарушения, однако "при капитальном строительстве всегда есть люди, которые хотят на этом нажиться и заработать незаконно", заметил первый вице-премьер.
"Нашли соответствующих нарушителей, завели уголовное дело, начали привлекать к ответственности", - сказал он.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.