zr.media
ГлавноеВсе новости

Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!

22 июня 2013, 20:05
Первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ не рассматривает как атаку на себя действия Следственного комитета, связанные с расследованием дела о строительстве объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке.

Первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ не рассматривает как атаку на себя действия Следственного комитета, связанные с расследованием дела о строительстве объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке.

"Мне говорят: это атака на тебя. Вы знаете, я не понимаю, что это атака на меня. Во-первых, я к этим людям не имею никакого отношения, во-вторых, я всех предупреждал, что будете строить эти объекты - рано или поздно не только Счетная палата, но и Генпрокуратура и СК - все придут", - сказал Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Дождь".

Он пояснил, что отвечал за строительство Дальневосточного федерального университета - кампус, который по поручению президента готовился для саммита АТЭС, а затем должен был быть передан для целей университета.

"Это была героическая работа со стороны тех, кто взялся за строительство. Не моя, не членов правительства, а это героическая работа подрядных организаций. Арас АГАЛАРОВ взялся за этот проект и практически ничего не заработал на нем, кроме как потерял свое здоровье", - сказал Шувалов.

После строительства стали вскрываться нарушения, однако "при капитальном строительстве всегда есть люди, которые хотят на этом нажиться и заработать незаконно", заметил первый вице-премьер.

"Нашли соответствующих нарушителей, завели уголовное дело, начали привлекать к ответственности", - сказал он.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Следственная проверка#Нарушение прав пассажиров#Строительство и ремонт скважин – 2017#Проверка#Строительство и ремонт скважин#Вадим Шувалов#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Топливо нарушения#Игорь Шувалов#Нарушения#Саммит АТЭС#Строительство дорог#Строительство#Департамент строительства ХМАО#Нарушения прав человека#Прокуратура ХМАО-Югры#Карта нарушений на выборах#Начало строительства#Прокуратура#Нарушение#Транспортная прокуратура#Нарушения на выборах#Прокуратура ЯНАО#Плановая проверка#Долевое строительство#Шувалов#Дизайн и строительство выставочных стендов#Строительство Северного потока#Строительство скважин#Внеплановая проверка#Генеральная прокуратура РФ#Строительство стендов для выставок#Проверки#Главное Управление капитального строительства Тюменской области#Люди с нарушением слуха#Служебная проверка#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»#Строительства и эксплуатации инфраструктуры#Административное нарушение#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56