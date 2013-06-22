Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!

"Мне говорят: это атака на тебя. Вы знаете, я не понимаю, что это атака на меня. Во-первых, я к этим людям не имею никакого отношения, во-вторых, я всех предупреждал, что будете строить эти объекты - рано или поздно не только Счетная палата, но и Генпрокуратура и СК - все придут", - сказал Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Дождь".