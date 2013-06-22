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Паспорта могут стать электронными уже через два года

22 июня 2013, 21:59
Министерство связи и массовых коммуникаций прорабатывает вопрос введения электронных общегражданских паспортов в 2015 году.
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В России

Министерство связи и массовых коммуникаций прорабатывает вопрос введения электронных общегражданских паспортов в 2015 году.

"Мы сегодня обсуждаем создание электронного паспорта взамен бумажного. Мы считаем, что это может быть сделано уже в 2015 году, мы на это рассчитываем", - cказал министр связи РФ Николай НИКИФОРОВ в ходе панельной сессии "Инновационный подход к формированию новой экономики российских регионов" на XVII Петербургском международном экономическом форуме 2013 (ПМЭФ).

Министр отметил, что введение электронного паспорта рассматривается, в том числе, в контексте создания универсальной электронной карты и перевода сферы государственных услуг в электронный доступ.

В частности, по словам министра, ведомство рассчитывает обеспечить доступ к электронным госуслугам за считанные минуты, например электронную идентификацию - за одну минуту, а конечное получение услуги - не более чем за три минуты.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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