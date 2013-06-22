Паспорта могут стать электронными уже через два года

"Мы сегодня обсуждаем создание электронного паспорта взамен бумажного. Мы считаем, что это может быть сделано уже в 2015 году, мы на это рассчитываем", - cказал министр связи РФ Николай НИКИФОРОВ в ходе панельной сессии "Инновационный подход к формированию новой экономики российских регионов" на XVII Петербургском международном экономическом форуме 2013 (ПМЭФ).