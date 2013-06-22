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ПМЭФ: Льготное автокредитование вернут россиянам с июля 2013 года

23 июня 2013, 00:16
Сумма сделок с учетом инфляции будет увеличена с 600 до 700 тыс. руб.
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Банки

Сумма сделок по автокредитованию с учетом инфляции будет увеличена с 600 до 700 тыс. руб.

На Петербургском международном экономическом форуме министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о том, что программу льготного автокредитования могут возобновить с июля 2013 года, со ссылкой на INTERFAX.RU пишет Gudok.ru. Сумма сделок с учетом инфляции будет увеличена с 600 до 700 тыс. руб. «Мы в составе общего объема мер государственной поддержки, в том числе, дали предложение в правительство - предварительное, согласовали с министерством финансов, - в части продолжения той программы, которая у нас была в 2009, 2010, 2011 годах по автокредитованию», - заявил Мантуров.

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