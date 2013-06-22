Список обязательных экзаменов - ЕГЭ - для выпускников школ пополнится

ЕГЭ по истории может стать обязательным для школьников наравне с русским языком и математикой
Ранее с инициативой сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующее предложение поступит в Минобрнауки России.
Министр культуры Владимир Мединский также отметил, что ЕГЭ по истории должен в обязательном порядке, но лучше организовать экзамен, проводя устное и письменное испытания.
На данный момент выпускники российских школ в обязательном порядке сдают русский язык и математику, пишет со ссылкой на ИТАР-ТАСС Gudok.ru.