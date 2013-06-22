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Список обязательных экзаменов - ЕГЭ - для выпускников школ пополнится

23 июня 2013, 00:31
На данный момент выпускники российских школ в обязательном порядке сдают русский язык и математику.

ЕГЭ по истории может стать обязательным для школьников наравне с русским языком и математикой

Ранее с инициативой сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующее предложение поступит в Минобрнауки России.

Министр культуры Владимир Мединский также отметил, что ЕГЭ по истории должен в обязательном порядке, но лучше организовать экзамен, проводя устное и письменное испытания.

На данный момент выпускники российских школ в обязательном порядке сдают русский язык и математику, пишет со ссылкой на ИТАР-ТАСС Gudok.ru.

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