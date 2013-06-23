Население Приморского края потратило на услуги связи 5,7 млрд рублей и сэкономило на транспорте

На воздушном транспорте объем перевозок грузов в международном сообщении снизился в 1,4 раза, в межрегиональном - на 24%. Морским транспортом в заграничном плавании перевезено грузов в 1,4 раза больше, чем в январе-мае 2012 года, в каботажном – на 3% меньше.