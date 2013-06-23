Обнародован рейтинг страховых компаний по числу отказов в выплатах автомобилистам

Из тех, кто застраховался по КАСКО, наименее уверенными в будущем следует быть клиентам "Альфа-Страхование". Каждый пятый случай обращения к этой компании за выплатой заканчивается отказом. Далее по списку идет "Югория" с долей отказов в 16%, затем – "Национальная страховая группа" (13%), "Сургутнефтегаз" и "Мегарусс-Д" (по 12%), передает Auto.mail.ru.