В Приморском крае объемы инвестиций и строительства упали в два раза

Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» орга­низациями всех форм собственности, составил 12,2 млрд рублей, что ниже в 2 раза января-мая 2012 года. В мае объем работ составил 3,8 млрд рублей и снизился по сравнению с маем прошлого года в 1,5 раза.