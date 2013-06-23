В Приморском крае объемы инвестиций и строительства упали в два раза

В Приморском крае в январе-мае 2013 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования использовано 22,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 2,1 раза меньше января-мая прошлого года.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 12,2 млрд рублей, что ниже в 2 раза января-мая 2012 года. В мае объем работ составил 3,8 млрд рублей и снизился по сравнению с маем прошлого года в 1,5 раза.
С начала года введены жилые дома общей площадью 111 тыс. м2, на 22% меньше января-мая 2012 года, индивидуальными застройщиками построено 59.6 тыс. м2 жилья (54% ввода жилья по краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением снизился почти на 26%, сообщил ZRPRESS.ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.