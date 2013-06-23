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В Приморском крае за коммунальные долги арестован Hummer

23 июня 2013, 19:02
В Приморском крае в г. Фокино судебными приставами наложен арест на имущество крупного неплательщика за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба КГУП "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО".
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ЖКХ

В Приморском крае в г. Фокино судебными приставами наложен арест на имущество крупного неплательщика за коммунальные услуги, сообщила пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».

Мужчина, задолжавший теплоснабжающей компании по исполнительным листам 66 тысяч рублей, лишился автомобиля Hummer. Всего же владелец дорогой иномарки должен КГУП «Примтеплоэнерго» порядка 112 тысяч рублей. Должник арест своего имущества в отведенный законом срок не оспорил и долги не погасил.

«В г. Фокино самый низкий уровень платежей за услуги компании «Примтеплоэнерго», - говорит начальник управления сбыта Галина Ли. – Он составляет по населению всего лишь 83,25 процентов. Для сравнения - в г. Артеме, где живут, пожалуй, самые обязательные наши абоненты, уровень платежей составляет 96 процентов. На 1 июня потребители города Фокино задолжали теплоснабжающей организации 173 млн рублей».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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