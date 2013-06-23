В Приморском крае за коммунальные долги арестован Hummer

«В г. Фокино самый низкий уровень платежей за услуги компании «Примтеплоэнерго», - говорит начальник управления сбыта Галина Ли. – Он составляет по населению всего лишь 83,25 процентов. Для сравнения - в г. Артеме, где живут, пожалуй, самые обязательные наши абоненты, уровень платежей составляет 96 процентов. На 1 июня потребители города Фокино задолжали теплоснабжающей организации 173 млн рублей».