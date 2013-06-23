В Приморском крае задолженность по кредитам предпринимателей и населения достигла 121,1 млрд рублей

Общий объем денежных доходов, полученных населением Приморского края за первые пять месяцев 2013 года, в расчете на душу сложился в сумме 21,6 тысячи рублей в месяц, что больше соответствующего периода прошлого года на 14%.
Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения (определяется исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) к январю-маю 2012 года составил 4,4%.
На покупку товаров и оплату услуг население Приморья потратило 77% своих доходов. На оплату обязательных платежей и взносов население израсходовало 13% своих доходов. Оставшаяся часть была израсходована на увеличение сбережений (прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей).
Население Приморского края активно пользовалось заемными средствами, и задолженность по кредитам продолжала расти. Задолженность по предоставленным кредитам на 1 мая 2013 года индивидуальных предпринимателей и населения края достигла 121,1 млрд рублей.
Остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах) в кредитных организациях, их филиалах и операционных офисах составил на 1 мая 2013 года 174,6 млрд рублей, сообщил ZRPRESS.ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.