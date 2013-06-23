В Приморском крае задолженность по кредитам предпринимателей и населения достигла 121,1 млрд рублей

Общий объем денежных доходов, полученных населением Приморского края за первые пять месяцев 2013 года, в расчете на душу сложился в сумме 21,6 тысячи рублей в месяц, что больше соответствующего периода прошлого года на 14%.

Сюжет Банки