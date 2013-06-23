В строящемся детском садике на Баляева возводят третий этаж

Трехэтажный садик рассчитан на шесть групп, а это 160 малышей. В проекте предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Территория дошкольного учреждения будет огорожена и освещена, здесь появятся детские площадки с игровыми комплексами.