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В строящемся детском садике на Баляева возводят третий этаж

23 июня 2013, 20:53
Строительство детского сада на улице Баляева, 48 идет согласно заявленным срокам. Рабочие уже начали возводить третий этаж здания.

Строительство детского сада на улице Баляева, 48 идет согласно заявленным срокам. Рабочие уже начали возводить третий этаж здания.

Параллельно с этим на первом и втором этаже ведутся работы по оштукатуриванию помещений, выравниванию пола, устанавливаются окна Rehau, подводятся коммуникаций.

Напомним, три месяца назад — 27 февраля — глава Владивостока Игорь Пушкарёв дал старт началу работ, заложив в заливаемый фундамент здания памятную капсулу. В данный момент на уже готовом фундаменте возводят стены будущего трехэтажного детского сада, а так же идет подготовка к строительству детской площадки.

Трехэтажный садик рассчитан на шесть групп, а это 160 малышей. В проекте предусмотрены игровые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок. Территория дошкольного учреждения будет огорожена и освещена, здесь появятся детские площадки с игровыми комплексами.

Сегодня под личным контролем Игоря Пушкарёва ведется строительство и реконструкция сразу семи детских садов по адресам: Пихтовая, 33, Баляева, 48, Некрасовская, 76, Нейбута, 47б, Гульбиновича, 4, Маковского, 201, Русская, 53.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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