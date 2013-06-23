Во Владивостоке открывается Форум по вопросам сотрудничества Приморского края и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия

Harting Electric GmbH & Co. KG» - ЗАО «ХАРТИНГ» является российским дочерним предприятием компании HARTING, мирового лидера по производству силовых электрических разъемов 10-650А, до 4кВ, а также сигнальных разъемов для соединения слаботочных сетей с защитой по IP65…68. Производимая продукция включает: силовые индустриальные соединители Han®, предназначенные для использования в промышленной среде; сигнальные и силовые соединители для печатных плат по DIN 41 612; метрические соединители для печатных плат с шагом 2.0 и 2.5 мм; интерфейсные соединители (D-Sub, SEK и другие) для промышленного оборудования.