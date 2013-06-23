Во Владивостоке открывается Форум по вопросам сотрудничества Приморского края и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия

25 июня во Владивосток с визитом прибывает немецкая делегация предпринимателей из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (Германия).
В рамках данного визита состоится Форум по вопросам сотрудничества Приморского края и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, а также будет организована кооперационная биржа, на которой будет возможность провести переговоры с представителями немецкого бизнеса, сообщил ZRPRESS.Ru Центр развития предпринимательства г. Владивостока.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края.
Приморская ТПП, NRW International, Центр содействия экономическому сотрудничеству Германия-Россия ТПП Дюссельдорфа и фирма «Коммит» ГмбХ предпринимателей Владивостока 25 июня в 9.30 в концеренц-зал гостиницы "Аванта" (7 этаж, ул. Гоголя, 41). Во Владивостоке в Форум по вопросам сотрудничества Приморского края и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия участвуют:
Cdplan, W.Kaltenbrunner GmbH - Дизайн торговых площадей для розничной продажи в филиалах магазинов в соответствии с генеральной линией заказчика. Дизайн внешнего облика, разработка вида торговых залов, дизайн пола, потолка, света. Концепция расстановки мебели, дизайн технических средств связи пункта обслуживания. Поддержка в рекламном расположении продукции. Организация тендеров и участие в их присуждении. Сервисное обслуживание: разработка пособий по дизайну магазина и использованию технических средств пункта обслуживания клиентов для сотрудников, обучение торгового персонала.
D-i davit international gmbh - Разработка, проектирование, производство, продажа и сервисное обслуживание палубного оснащения и, прежде всего, спасательных средств, грузоподъемного оборудования для отечественной и международной морской отрасли. Продукция востребована в оффшорной промышленности (ветроэнергетика, нефтегазовая отрасль), на пассажирских, торговых, арктических судах, судах спецназначения. Основные рабочие материалы - сталь, нержавеющая сталь и алюминий.
Dango & Dienenthal GMBH - Фирма производит самоконтролирующиеся фильтры с обратной промывкой и автоматическим управлением в функции времени и перепада давления, а также самопромывающиеся собственным отфильтрованным средством. Продукция: простые, переключаемые дуплексные и рукавные фильтры, сепараторы (гидроциклоны), «технологические» комплексные фильтры для отделения твердых частиц различной структуры. Области применения: химическая, сталелитейная, пищевая и бумажная промышленности, электростанции, системы фильтрации масла — эмульсионная фильтрация,охрана окружающей среды, строительно-инженерные коммуникации, а также использование в качестве предварительных коробочных фильтров, оболочки, замены песочных фильтров.
Harting Electric GmbH & Co. KG» - ЗАО «ХАРТИНГ» является российским дочерним предприятием компании HARTING, мирового лидера по производству силовых электрических разъемов 10-650А, до 4кВ, а также сигнальных разъемов для соединения слаботочных сетей с защитой по IP65…68. Производимая продукция включает: силовые индустриальные соединители Han®, предназначенные для использования в промышленной среде; сигнальные и силовые соединители для печатных плат по DIN 41 612; метрические соединители для печатных плат с шагом 2.0 и 2.5 мм; интерфейсные соединители (D-Sub, SEK и другие) для промышленного оборудования.
Hess Group - HESS проектирует и производит бетоноформовочные машины всех видов и типоразмеров, предназначенные для производства полнотелых и пустотелых стеновых блоков, облицовочных материалов, потолочных камней перекрытий, фигурных камней, плитки для мощения дорог и тротуаров, бордюрного камня, водосточных желобов, кабельных лотков и других специальных изделий из тяжелых и легких бетонов, оборудование для обработки готовых изделий, формы для всей номенклатуры изделий, а также бетоносмесительные установки, машины для бетонных труб и колец, установки для производства газобетонных блоков автоклавным методом.
Otto Wolff GmbH - OTTO WOLFF (OWH) - торговое общество с ограниченной ответственностью, которое является независимым, свободным средним предприятием в группе ThyssenKrupp. Предприятие занимается продажей стали, цветных металлов и технических компонентов, поставляет сталь, сталь специального назначения и высококачественную сталь, а также другие виды сырья, машин, устройств, оборудования, линии производства и обработки этих продуктов.Компания предлагает технологическое консультирование по улучшению технического оборудования, последовательности производства, анализу местонахождений, планированию процессов, а также гибкую систему финансирования наших товаров и услуг.
Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG - «Шмидт + Клеменс» - ведущий производитель компонентов из нержавеющей стали и поставщик услуг для компаний-операторов установок отрасли машиностроения. Рынки сбыта: нефтехимическая промышленность, технологии разделения, энергетические технологии, производство насосного оборудования, а также экструзии и технологии проката и профильной прессовки. Помимо вертикального и горизонтального центробежного литья, производится также формовочное литьё. Кованые элементы для отрасли профильной прессовки, производство оборудования и машиностроение дополняют спектр производственной продукции. Прокатные станки изготавливает британское дочернее предприятие «S+C Bowers & Jones Ltd.».
SCHOTT AG - SCHOTT - международный технологический концерн по производству и разработке спецстекла. Сферы деятельности: бытовая техника, фармацевтика, солнечная и атомная энергетика, электронная, оптическая и автомобильная промышленность. С 1998 фирма работает в Москве. Продукция: герметичные металлостеклянные соединения, защищающие чувствительную автоэлектронику, герметичные кабельные проходки для атомных реакторов, герметичные проходки для нефтегазовой отрасли и судов для транспортировки сжиженного газа, архитектурное стекло, огнестойкое и безопасное остекление, стеклокерамика для варочных панелей и каминов, трубки из боросиликатного стекла, оптика и стекло для систем обеспечения безопасности.
Schuler Pressen GmbH - Schuler - машиностроительное предприятие с широким спектром продукции. Наряду с производством прессов для обработки листового металла, объёмной ковки и оборудованием для чеканки монет фирма предлагает производственные решения для обработки высокопрочных сталей и прессовки под высоким давлением. Услуги: передовые решения в области автоматизации, разработки и производства деталей автомобильных кузовов и инструментов; поставка машин, оборудования, инструментов, технологического ноу-хау и услуг для всех сфер металлообработки. Заказчики: производители и поставщики автомобилей, компании по производству бытовой техники, кузнечные цеха, предприятия энергетической и электротехнической промышленности.
Commit GmbH - Будучи средним предприятием, группа компаний КОММИТ оказывает поддержку международным предприятиям на рынках стран СНГ. КОММИТ предлагает широкий спектр сервисных услуг по оптимальному сопровождению немецких предприятий в России, Центральной Азии и на Кавказе. Консультационные услуги группы компаний КОММИТ охватывают анализ рынка, поиск партнеров, поддержку при сбыте, основании фирмы или развитии производства административных единиц, экономических агентств и предприятий в Германии и организует презентации и посещение ярмарок для клиентов из стран СНГ. Наряду с головным отделением в Берлине группа компаний КОММИТ обладает тесной сетью филиалов в России.
Центр содействия экономическому сотрудничеству Германия-Россия ТПП Дюссельдорфа - Центр содействия экономическому сотрудничеству Германия-Россия, созданный в 2001 году, является основной отправной точной для немецких и российских предпринимателей и учреждений, которые заинтересованы в установлении деловых билатеральных контактов. К партнёрам центра относятся столица земли Северный Рейн-Вестфалия г. Дюссельдорф, выставочная компания «Мэссе Дюссельдорф ГмбХ», ТПП Дюссельдорфа и Российско-Германская Внешнеторговая палата. Предлагаемые центром услуги: консультирование и поддержка при установлении деловых связей, организация деловых поездок делегации предпринимателей, конференций, информационных мероприятий, семинаров и рабочих групп по актуальным вопросам немецко-российских экономических связей, информация о выставках и мероприятиях, поддержка инициатив Российско-Германской Внешнеторговой палаты.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.