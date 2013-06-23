Во Владивостоке по просьбам горожан поменяли маршрут автобуса №1

Во Валдивостоке автобус №1 с 24 июня будет приезжать на мыс Анна. По многочисленным просьбам жителей Владивостока, с 24 июня 2013 года изменяется схема движения автобусного маршрута №1 «Академическая – Катерная». Теперь перевозка пассажиров будет осуществляться на мыс Анна по следующей схеме: «Академическая – Проспект 100-летия Владивостока – Театр оперы и балета – Окатовая – Воронежская – м. Анна», а в обратном направлении – «м. Анна – Запорожская – Окатовая и далее по прежнему маршруту движения до конечной остановки общественного транспорта «Академическая» Автобус №1 будет работать с шести часов утра до 23-00 с интервалом движения 15 минут, сообщает пресс-служба администрации г.Владивостока.