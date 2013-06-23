zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке предприниматель, задолжавший сотрудникам по зарплате 234 тыс. рублей, пойдет под суд

23 июня 2013, 18:50
Во Владивостоке по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Во Владивостоке по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Прокуратурой Ленинского района Владивостока в ходе проверки деятельности ООО «СДС Констракшн» выявлены нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что четырем сотрудникам предприятия свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата, что повлекло нарушение конституционных прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда. Всего за указанный период времени образовалась задолженность в размере свыше 234 тыс. рублей.

При этом расходование денежных средств директором указанного предприятия осуществлялось на иные цели, не связанные с оплатой труда. В связи с этим, прокурором района вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для проведения доследственной проверки.

По результатам их рассмотрения, следственным отделом по Ленинскому району г.Владивостока следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СДС Констракшн» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре района, сообщила ZRPRESS.Ru Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

#Новости#Долг за газ. Новак#Списание долгов#Долг#Реструктуризация долга#Долги потребителей#Зарплата#Долг Белоруссии#Зарплата врачей#Долги по зарплате#Зарплата госслужащих#Долги#Долг по зарплате#Средняя зарплата#Долг за газ#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56