Во Владивостоке предприниматель, задолжавший сотрудникам по зарплате 234 тыс. рублей, пойдет под суд

Во Владивостоке по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Прокуратурой Ленинского района Владивостока в ходе проверки деятельности ООО «СДС Констракшн» выявлены нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что четырем сотрудникам предприятия свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата, что повлекло нарушение конституционных прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда. Всего за указанный период времени образовалась задолженность в размере свыше 234 тыс. рублей.