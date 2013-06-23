Во Владивостоке предприниматель, задолжавший сотрудникам по зарплате 234 тыс. рублей, пойдет под суд

Во Владивостоке по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Прокуратурой Ленинского района Владивостока в ходе проверки деятельности ООО «СДС Констракшн» выявлены нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что четырем сотрудникам предприятия свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата, что повлекло нарушение конституционных прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда. Всего за указанный период времени образовалась задолженность в размере свыше 234 тыс. рублей.
При этом расходование денежных средств директором указанного предприятия осуществлялось на иные цели, не связанные с оплатой труда. В связи с этим, прокурором района вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для проведения доследственной проверки.
По результатам их рассмотрения, следственным отделом по Ленинскому району г.Владивостока следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СДС Констракшн» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре района, сообщила ZRPRESS.Ru Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
ZRPRESS.ru, Владивосток.